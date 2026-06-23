Pripreme za bitku na Baltiku, elitne postrojbe u akciji: Kremlj u panici onime što se događa

Baltičko more strateški je ključno za obranu istočnog boka. Prekriveno uskim prolazima i otocima poput švedskog Gotlanda i danskog Bornholma, more je idealno za projiciranje snage, ali i ranjivo na ruske napade. Švedska je upozorila da Rusija planira moguću okupaciju Gotlanda kako bi testirala reakciju NATO-a, dok bi Bornholm mogao postati meta hibridnih napada. Istočno se nalazi ruska enklava Kalinjingrad, snažno militarizirana baza s Baltičkom flotom i stotinama taktičkih nuklearnih bojevih glava. Zapadni dužnosnici strahuju da bi Rusija u sljedećih nekoliko godina mogla pokušati napad na neku od baltičkih država, što bi predstavljalo ključni test za NATO. Tijekom velike međunarodne vojne vježbe Baltops, koju predvode Sjedinjene Države, Seabeesi su u Latviji gradili rampe za iskrcavanje, montirali drvene arktičke kolibe za smještaj, skladištenje i zapovjedna mjesta, dok su američki marinci vježbali rušenje prepreka eksplozivom C4.

Ali ako je sudeći po radu Seabeesa, Kremlj će biti razočaran. "Ovdje vježbamo našu sposobnost da dođemo u neko okruženje, uspostavimo kamp i koristimo to središte kao mjesto za projiciranje naše borbene moći“, rekao je za The Telegraph poručnik Cody Robertson dok nadgleda izgradnju koliba u Liepāji, lučkom gradu na zapadnoj obali Latvije. Seabeesi, osnovani 1942. godine, stekli su slavu tijekom Drugog svjetskog rata na Pacifiku, gdje su munjevito gradili baze i iskrcajne zone. Časnik za logistiku kaže da je obrana Baltičkog mora i okolnih članica NATO-a postala još važnija otkako su se Finska i Švedska pridružile savezu.

"Pristupanje Finske i Švedske NATO-u čini kolektivnu obranu i poznavanje okruženja ovdje još važnijima za nas", kaže, aludirajući na njihov ulazak u NATO kao izravan odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. "Ova vježba će nas bolje pripremiti ako bude potrebna obrana", dodao je. Seabeesi su spremni izgraditi sve što bi NATO snagama moglo biti potrebno za preživljavanje u zoni sukoba. Ako rat dođe u baltičku regiju, NATO-ova brzina u dostavi zaliha i pojačanja na istočni bok mogla bi biti odlučujući faktor u ranim fazama sukoba s Rusijom.

U intervjuu za The Telegraph, bivši direktor latvijske obavještajne službe SAB upozorio je da su baltičke zemlje puno ranjivije na takve napade od Ukrajine. "Ako pogledate baltičke države, mi smo puno ranjiviji od Ukrajine, koja je velika zemlja s mnogo viška energetske infrastrukture", rekao je Jānis Kažociņš, koji je služio kao časnik u britanskoj vojsci prije nego što se pridružio SAB-u.

Redundancija energetske infrastrukture odnosi se na sposobnost zemlje da održi svoju elektroenergetsku mrežu u radu unatoč napadima na kritičnu infrastrukturu ili prirodnim katastrofama. "Kao male zemlje s ograničenim resursima, moramo biti apsolutno sigurni da je naše odvraćanje dovoljno snažno kako bismo osigurali da nas Rusija ne smatra prikladnom metom", rekao je.

Kažociņš je rekao da je stoga velika briga za Latviju značajan sabotažni napad na energetsku infrastrukturu koji bi bio blizu praga za NATO-vo aktiviranje članka 5., svoje klauzule o uzajamnoj obrani. Uz to, on je i dalje duboko skeptičan prema strahovima da bi Rusija mogla pokušati vojno preuzeti Baltik dok su joj snage još uvijek vezane u Ukrajini. "Ako se ne možete nositi ni s oružanim snagama Ukrajine, hoćete li se stvarno suočiti s Europom u vojnom sukobu koji vas je već koštao cijelog života?" upitao je.

"Ono što moramo učiniti nije samo ojačati naše odvraćanje, već učiniti sve što možemo kako bismo pomogli sljedećoj Rusiji da se izvuče iz rupe u koju su se ukopali više od sto godina, kako bi mogli biti normalna zemlja", dodao je.

Poput Poljske na jugu, ožiljci Latvije od ruske vladavine su duboki: stekla je neovisnost od Sovjetske Rusije 1920-ih, samo da bi je 1940. ponovno okupirala Crvena armija, koja ju je vratila od nacista.

Ulazak u EU 2004. godine donio je značajna ulaganja putem jedinstvenog tržišta, a godišnji BDP se više nego utrostručio s 11 milijardi dolara (8,3 milijarde funti) na 53 milijarde dolara (41,5 milijardi funti) tijekom više od dva desetljeća u zemlji od samo 1,8 milijuna stanovnika. Ruska invazija 2022. godine izazvala je duboku zabrinutost da bi Latvija mogla biti sljedeća na udaru, a vlada je odgovorila povećanjem obrambene potrošnje na 4,9 posto godišnjeg BDP-a.

Na ulicama Rige, glavnog grada, uvijek se možete susresti sa starom sovjetskom arhitekturom i spomenicima Latvijcima poginulim u borbi za neovisnost. Daiga Klavina, administrativna radnica u nacionalnom parlamentu, rekla je da, unatoč tome što je Rusija uvijek na umu ljudi u Latviji, oni se trude da im ne smeta u životu. "Što više znamo, to smo bolje pripremljeni“, rekla je 37-godišnjakinja, koja je bila zadovoljna viješću o NATO-ovim vježbama koje se održavaju u Liepāji, njezinom rodnom gradu. "Zaista je važno da surađujemo s ljudima iz svih vrsta profesija i zemalja kako bismo razmjenjivali iskustva", dodala je.

U razgovoru za The Telegraph pri kraju Baltopsa, Baiba Braže, latvijska ministrica vanjskih poslova, pozdravila je američku vježbu kao dokaz da američki predsjednik nije okrenuo leđa istoku. "Sjedinjene Države bile su i ostale su nezamjenjiv saveznik Latvije i europske sigurnosti“, rekla je, osvrćući se na strahove da se SAD povlači iz NATO-a pod Trumpom. Trump je također najavio planove za premještanje dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku, što je naglo promijenilo situaciju samo nekoliko dana nakon što je Pete Hegseth, američki ministar obrane, otkazao slanje 4000 američkih vojnika u tu zemlju.