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AI ULAZI I U SUDNICE

Povijesni presedan: AI odvjetnik prvi put pomogao dobiti sudski spor u Engleskoj

sudnica
Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Vedran Balen
23.06.2026.
u 18:03

Slučaj otvara pitanje budućnosti pravosuđa, ali odvjetnici tvrde da je ljudski faktor i dalje ključan

Umjetna inteligencija prvi put je, prema dostupnim informacijama, odigrala ključnu ulogu u dobivenom sudskom postupku u Engleskoj. AI odvjetnički sustav pomogao je freelance savjetnici za ljudske resurse Tamires Camal Taquidir da naplati dug od 7000 funti, a slučaj se već opisuje kao mogući presedan u pristupu pravnoj zaštiti, prenosi Guardian.

Taquidir je za oko 400 funti angažirala tvrtku Garfield AI, koja je sastavila pravno pismo i pokrenula postupak zbog neplaćenog duga. Sustav je pripremio cijeli slučaj prije suđenja, uključujući pravnu dokumentaciju, četiri izjave svjedoka i paket dokaza za ročište koje je trajalo tri sata na sudu u Wandsworthu, prenosi The Guardian. Iako je umjetna inteligencija obavila najveći dio pripreme, na sudu ju je zastupao ljudski odvjetnik. Sud je presudio u korist Taquidir i naložio isplatu dugovanja.

Suosnivač Garfielda Philip Young ocijenio je slučaj "prekretnicom" za dostupnost pravde, ističući da mnoge male tvrtke odustaju od naplate dugova jer su sudski troškovi previsoki. Odvjetnik Dominic Li pohvalio je AI za jasno i učinkovito predstavljanje slučaja, ali naglasio da je sama sudska argumentacija i dalje ostala "temeljno ljudski posao".

Britanska pravna struka posljednjih je mjeseci oprezna prema umjetnoj inteligenciji nakon nekoliko slučajeva u kojima su odvjetnici koristili netočne AI rezultate, zbog čega su se morali ispričavati sudovima.
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Ključne riječi
odvjetnik umjetna inteligencija Sud sudnica

Komentara 2

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Avatar EU?
EU?
18:56 23.06.2026.

Biće da je Taquidir konobarica koja je kupila diplomu. Jer nezna sama da napiše presudu.

LI
Linomedo
18:23 23.06.2026.

Nama u Hrvatskoj trebaju AI sudci umjesto miševa koje imamo.

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