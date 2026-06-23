FOTO Oglasio se DHMZ zbog toplinskog vala: Vrućine se nastavljaju, pogledajte do kada

Pod utjecajem polja visokog tlaka zraka koje se zadržava nad većim dijelom Europe, uz daljnji dotok vrlo toplog zraka s jugozapada i juga, iznadprosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućeg, javlja DHMZ. Na Jadranu su i dalje na snazi upozorenja na umjerenu (žuto upozorenje) i veliku opasnost (narančasto upozorenje) od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Na Jadranu uz vruće dane, kada najviša dnevna temperatura iznosi 30 °C ili više, dodatan rizik predstavljaju i tople noći, kada se temperatura zraka ne spušta ispod 20 °C, te vrlo tople noći, kada ostaje na 25 °C ili više. Takvi uvjeti otežavaju kvalitetan san, odmor i oporavak organizma. To se osobito odnosi na obalna urbana središta, gdje se temperatura zraka noću ponegdje ne spušta ispod 25 °C. Osvježenje se može potražiti u moru, čija je temperatura trenutno od 23 do 27 °C. No i more će se idućih dana postupno, blago zagrijavati.

U unutrašnjosti će temperatura zraka tijekom tjedna nastaviti rasti. Od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 °C, pa se prema vikendu i u dijelu unutrašnjosti očekuje upozorenje na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje. U utorak i srijedu lokalno su još mogući pljuskovi s grmljavinom, a rijetko i tuča, uglavnom sitnijeg zrna. U vrućim danima takvi se pljuskovi mogu razviti brzo i biti vrlo lokalizirani, ali i intenzivni. Od četvrtka će vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu biti vrlo mala jer će zrak nad Hrvatskom biti sve siromašniji vlagom.

Foto: DHMZ

DHMZ kaže da je potrebno pratite upozorenja i prognoze na meteo.hr te se pridržavajte savjeta nadležnih službi. U najtoplijem dijelu dana, između 11 i 17 sati, izbjegavajte izlaganje sunce. Boravite u hladu ili rashlađenom prostoru i pijte dovoljno tekućine. Ako morate biti na otvorenom, neka to bude što kraće i obavezno koristite pokrivalo za glavu, prikladnu odjeću i zaštitnu kremu.

UV indeks visok do vrlo visok

Uz pretežno sunčano, često i vedro vrijeme, UV indeks bit će visok, a u većem dijelu zemlje i vrlo visok. UV indeks pokazuje stupanj opasnosti od UV zračenja: što je njegova vrijednost veća, veća je i opasnost od štetnog djelovanja UV zračenja na kožu i oči. Prognozu najvišeg dnevnog UV-indeksa i objašnjenje kategorija s preporukama za zaštitu možete pronaći na stranicama DHMZ-a (meteo.hr). U ovakvim uvjetima korisno je pratiti i prognozu Osjeta ugode, po gradovima. Osjet ugode ne ovisi samo o temperaturi zraka, nego i o relativnoj vlažnosti zraka te brzini vjetra. Vlažnost zraka ima važnu ulogu u tome kako doživljavamo vrućinu. Kada je zrak vlažan, znoj sporije isparava s kože pa se tijelo teže hladi. Zbog toga vrućina može biti znatno neugodnija i opterećujuća za organizam, čak i kada temperature nisu rekordne. Time se povećava i rizik od toplinskog stresa, osobito kod osjetljivijih skupina.

Toplinski val zahvatio je veći dio Europe, od zapadnog i središnjeg dijela kontinenta do dijelova Ujedinjenog Kraljevstva. Ponegdje je temperatura i oko 40 °C, što je za ovo doba godine ekstremno, a mjestimice su oboreni i temperaturni rekordi. Zbog vrućine su u više europskih zemalja na snazi narančasta, ponegdje i crvena upozorenja. Osim na zdravlje ljudi, dugotrajna i intenzivna vrućina može imati posljedice i za poljoprivredu, gospodarstvo, životinje i biljke. Toplinski stres ne pogađa samo ljude. Visoke temperature mogu otežati rast biljaka, povećati potrebu za vodom i dodatno opteretiti životinje, osobito ako vrućina traje više dana zaredom.

U Hrvatskoj se upozoravanje na opasnost od toplinskog vala provodi od 15. svibnja do 15. rujna. Sustav je razvijen u suradnji s Ministarstvom zdravstva, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Hrvatskim Crvenim križem i drugim institucijama. Upozorenja se objavljuju za tekući dan i sljedeća četiri dana na temelju prognoze najniže i najviše temperature zraka.