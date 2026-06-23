DHMZ upravo podigao upozorenje: Temperature idu do 38 stupnjeva, na snazi najviši stupanj opasnosti

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) ažurirao je upozorenja na toplinski val koji bi tijekom idućih dana mogao imati značajan utjecaj na zdravlje građana. Najveća opasnost očekuje se krajem tjedna, kada će za dijelove hrvatske obale na snazi biti najviši stupanj upozorenja. Do četvrtka su za veći dio Jadrana aktivna narančasta upozorenja, koja označavaju veliku opasnost od toplinskog vala. Za kninsku regiju na snazi je žuto upozorenje, odnosno umjerena opasnost.

No, prema najnovijim prognozama DHMZ-a, situacija će se dodatno pogoršati u petak i subotu. Za riječku, splitsku i dubrovačku regiju izdano je crveno upozorenje, što označava vrlo veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje stanovništva. Istodobno će u unutrašnjosti zemlje na snazi biti žuta i narančasta upozorenja, što znači da će i kontinentalni dio Hrvatske biti izložen visokim temperaturama, uz umjerenu do veliku opasnost od vrućine.

Foto: DHMZ

Posebno zahtjevne bit će noći na Jadranu. Najniže temperature zraka uglavnom će se kretati između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva, zbog čega će izostati značajnije osvježenje. Dnevne temperature penjat će se između 33 i 38 stupnjeva, dok bi tijekom vikenda i u dijelovima unutrašnjosti mogle prelaziti 35 stupnjeva.

Prema trenutačnim prognostičkim materijalima DHMZ-a, vrućine će se nastaviti i tijekom nedjelje te početkom sljedećeg tjedna. Ipak, meteorolozi upozoravaju da nakon toga raste nepouzdanost prognoze pa se zasad ne može sa sigurnošću procijeniti kada bi mogao stići značajniji pad temperature i završetak toplinskog vala.