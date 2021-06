UŽIVO Arsen Bauk: Odluka o tome hoće li se raspustiti stranačke organizacije je test

SDP-ov zastupnik Arsen Bauk gostuje danas u emisiji Večernjeg TV-a. Tamo će govoriti o raspuštanju stranačkih organizacija, rezultatima nedavnih lokalnih izbora i stanju u pravosuđu s voditeljicom Petrom Maretić Žonjom.

Na pitanje je li bilo nužno pokrenuti postupak raspuštanja stranačkih organizacija, Bauk je kazao da je to predložilo predsjedništvo stranke to Glavnom odboru koji će to odlučiti.

- Što se tiče razloga, pretpostavljam da se radi o tome da je ocjenjeno je da zbog loših rezultata napravi nekakve mjere predviđene statutom. U medijima se spominje raspuštanje članstva, no to je promijenjeno od 2018. godine. Mehanizam koji je bio prije još od 1990-ih nije se mijenjao sve dok to nije postao problem - ustvrdio je.

Naveo je kako obični članovi neće imati problema s ponovnim učlanjenjem.

Upitan o tome hoće li ponovo biti primljeni istaknuti članovi poput Davora Bernardića, Ivo Josipović, Nikša Vukas, Bauk je ustvrdio da o tome će odlučiti lokalno tijelo stranke i kao primjer je naveo slučaj Renata Petaka.

- Neka imena koja ste spomenuli koja su javnosti poznatija ja sam siguran da će se vrlo pažljivo donositi odluke o nekome da ne bude primljena ponovo. Mislim da u načelu većina, ako ne i svi biti ponovo članovi

- Sutra se glasa o prijedlogu Predsjedništva. Odluka o tome hoće li se raspustiti stranačke organizacije je test. Svi u predsjedništvu su toga svjesni - nadometnuo je.

Upitan o mogućem raspuštanju splitske organizacije, kazao je kako ne zna ništa o tome.

Emisiju je moguće pratiti na portalu i društvenim mrežama Večernjeg lista.