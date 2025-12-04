Nikola Grmoja: Jedina neekstremna ljevičarka u Hrvatskoj je riječka gradonačelnica Iva Rinčić

U programu Večernjeg TV gostovao je danas predsjednik Mosta i saborskog Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja, koji je upravo tada zaprimio odgovor Državnog odvjetništva kojim mu je odbijen zahtjev za deklasifikacijom dokumenata vezanih uz postupke kandidatkinje Mirte Matić, no još uvijek nije znao da se njime za Odbor neće ništa bitno promijeniti. Kasnije se pokazalo da je dokument ostao klasificiran, što znači da se zastupnici njime neće moći služiti u raspravi, no Grmoja je u ranijim istupima već izjavljivao kako ono što u njemu piše nije povoljno za kandidatkinju predsjednika Milanovića. Zbog toga se našao pod udarom kritika da je privatizirao Odbor i prekršio zakon javno manipulirajući podacima iz tajnog dokumenta.

Grmoja, međutim, odbija te kritike. Kaže kako ga nitko unaprijed nije upozorio da treba posebno postupati s dokumentom koji mu je u Sabor pristigao poštom. "Uostalom, tražio sam informacije da javnost nešto zna, a ne da ne zna. Ja mislim da je jako važno da se odgovori na to pitanje, ali tko je gledao saslušanja, mogao je sve vidjeti. Dakle, na izravno pitanje sutkinji Mirti Matić je li istina da je razgovarala sa sestrom svoga bivšeg supruga da je on pod mjerama, ona je odbila odgovoriti", rekao je Grmoja.

Pritom naglašava kako mu je od odgovora Mirte Matić zanimljivije "razotkrivanje" političke scene. "HDZ, koji je u konstantnom sukobu sa Zoranom Milanovićem, ne postavlja niti jedno neugodno pitanje Milanovićevoj kandidatkinji, samo zaključkom traži da se ne glasuje na Odboru o kandidatima dok svaki zastupnik ne ostvari dokument. Smiješno je to HDZ-ovo odugovlačenje, kupuje se vrijeme za širu trgovinu koja je u tijeku. A s druge strane imamo licemjerje ljevice. Napadali su Turudića žestoko zbog sastanaka s Mamićem, a sada imaju Milanovićevu kandidatkinju koju bi trebali podržati. Sada tim velikim borcima protiv korupcije nije sporno ništa što su vidjeli, nego će se kriti iza te klasifikacije", nizao je Grmoja.

Jednako tako, i HDZ-u i ljevici spočitava licemjerje kad je riječ o njegovu prijedlogu da se glavni državni odvjetnik Ivan Turudić pozove na Odbor i zbog Mirte Matić i zbog Andrije Mikulića, koji je s funkcije glavnog državnog inspektora smijenjen pola sata prije nego što je uhićen, a premijer Plenković tvrdi da se radi o pukoj slučajnosti.

S obzirom da stranke redom proziva za političku trgovinu, pitali smo ga kako bi drukčije, osim kroz pregovore, ikada mogao biti izabran čelnik Vrhovnog suda, ustavni suci ili veleposlanici, s obzirom da Ustav upućuje da se u svim tim izborima mora postići konsenzus između političkih opcija ili predsjednika s jedne i saborske većine ili Vlade s druge strane. "Naravno da se mora razgovarati, ali moraju postojati nekakvi moralni kriteriji", odgovara Grmoja i tvrdi kako se Most držao tih standarda u pregovorima na temelju kojih je dva puta formirao vladu s HDZ-om, kao i kod kasnijih imenovanja ustavnih sudaca i prošlogodišnjih propalih razgovora o formiranju oporbenog bloka nakon parlamentarnih izbora.

"Ja ne mogu pristati na to da se za najvažnije pozicije u državi trguje na način da ne postoje nikakvi kriteriji. Nitko nije rekao da oni ne smiju pregovarati o tome tko će biti veleposlanik i tko će biti sudac Ustavnog suda. Radi se o političkoj trgovini gdje nisu kriteriji bitni, nečija stručnost i kvalitete, to da je nekompromitiran, nego je bitno samo to je li njihov ili je naš", pojasnio je.

Govorio je i o svojim planovima za Most, kojem je odnedavno na čelu i naglasio kako politiku Mosta vidi na dva stupa, obiteljskim vrijednostima i suverenizmu. "Želimo zastupati jedan pristojan put, umjereni put normalnih, zdravorazumskih ljudi, koji su većina u hrvatskom društvu i upravo na tim vrijednostima iz tih vrijednosti će izdvajati sve naše politike", rekao je Grmoja. HDZ je pritom prozvao da je zakonodavno pripremio teren za uvođenje LGBT+ agende u škole i vrtiće, a još je kritičniji prema strankama ljevice, koje redom naziva ekstremnom ljevicom.

U ekstremnu ljevicu ubrojio je i Možemo, ali dijelom i SDP, ocjenjujući da je jedina neekstremna ljevičarka u Hrvatskoj riječka gradonačelnica Iva Rinčić. "SDP je pod utjecajem Možemo, koji ih nagriza s lijeva. Na žalost, oni se četiri mjeseca bave Thompsonovim koncertom. Ja se nadam da to nije njihovo uvjerenje, ali oni, nažalost, u zadnje vrijeme tako izgledaju", rekao je Grmoja.

Ne prihvaća, ipak, zaključak da bi to, s obzirom da je HDZ po svim anketama jedini konkurent SDP-u, značilo kako je Plenković u pravu kad kaže da je HDZ jedina brana od ekstremne ljevice. "HDZ to ne može biti, jer je na svim ključnim vrijednosnim pitanjima izdao hrvatski narod", rekao je Grmoja.