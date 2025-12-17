Tijekom tradicionalnog božićnog koncerta "Želim život" na središnjem zagrebačkom trgu, građani su pozivima donirali za daljnji rad Zaklade Ana Rukavina i borbu s teškim bolestima, do 22,30 sati prikupljeno je 214.000 eura, a organizatori najavljuju da će iznos biti i viši. Večerašnji koncert ''Želim život'' bio je 20. po redu, tijekom kojeg su se, uz ostalo, prikupljala novčana sredstva za stručno usavršavanje liječnika specijalista i specijalizanata na području hematologije, kako bi pomogli oboljelima od leukemije, limfoma i ostalih hematoloških oboljenja.

Organizator humanitarnog koncerta je Zaklada Ana Rukavina, u suradnji s Novom TV i Gradom Zagrebom. Održan je u spomen na 29-godišnju Anu Rukavinu koja je 2006. godine umrla od leukemije, a čiji je poziv za pomoć inspirirao stvaranje te inicijative. ''Hvala vam što nas podržavate sve ove godine. Mnogi od vas su članovi našeg registra i to je najviše što možete učiniti. A samo jednim pozivom možete pomoći da sljedeće godine u hrvatskim gradovima prikupimo nove uzorke koji će pomoći oboljelima'', rekla je Marija Rukavina, upraviteljica Zaklade Ana Rukavina.

FOTO Božićni koncert 'Želim život' prikupio 214 tisuća eura za Zakladu Ana Rukavina

Zaklada Ana Rukavina omogućila je značajan napredak u proširenju Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica te osnivanje javne Banke krvi iz pupkovine u sklopu KBC-a Zagreb. U akciji su sudjelovale brojne osobe iz političkog, kulturnog i javnog života, odgovarajući na pozive građana.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je da je ponosan što Grad Zagreb može i financijski i logistički podržati tu akciju. "Zaklada Ana Rukavina postala je u ova dva desetljeća simbol solidarnosti, žrtve, inspiracije i upornosti te sam doista sretan što mogu biti dio toga", rekao je Tomašević za Novu TV.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je da će Ministarstvo zdravstva i nadalje podržavati ovu akciju. ''Koncert se zove Želim život, a ja ne samo da želim život, nego i da svi imaju zdrave godine u životu maksimalno koliko je moguće. I u sljedećih 20 godina Ministarstvo zdravstva će podržavati ovu hvalevrijednu akciju'', naglasila je.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković zahvalio je svima dobrovoljnim darivateljima krvi. ''Jako je lijepo kada se javljaju ljudi iz svih dijelova Hrvatske, i to je atmosfera koja nedostaje u Hrvatskoj. Bilo bi bolje da takvo ozračje, kakvo imamo večeras, bude i u drugim danima'', kazao je Jandroković.

Na koncertu su nastupili brojni poznati hrvatski glazbenici i grupe, među kojima su bili Tajči, Magazin, Luka Nižetić, Grupa Vigor, Maja Šuput, Plavi orkestar, Alka Vuica, Vatra, Matija Cvek, Prljavo kazalište, Franka Batelić i Psihomodo Pop. Građani u humanitarnoj akciji mogu sudjelovati do kraja prosinca pozivom na 060 9000.