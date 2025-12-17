Obrat u slučaju brutalnog ubojstva: Svjedoci promijenili priču, uhićen drugi mladić

Tragična smrt 48-godišnjeg Aleša Šutara, koji je preminuo nakon sukoba ispred bara, i dalje potresa javnost, a istraga o okolnostima njegove smrti dobiva novi zaokret. Nakon niza svjedočenja i novih saznanja, slovenski pravosudni organi donijeli su odluke koje su promijenile tijek cijelog slučaja.

Na temelju informacija prikupljenih tijekom istrage te iskaza šest svjedoka, Okružni sud u Novom Mestu izdao je nalog za pretragu kuće novog osumnjičenika u slučaju Šutarova ubojstva, nakon čega je osumnjičeni muškarac i pritvoren. Istodobno, glavni osumnjičenik, 21-godišnjak koji je uhićen nedugo nakon kobnog napada, pušten je na slobodu prošlog petka.

Kako pišu lokalni mediji, više je svjedoka tijekom ispitivanja pred sucem izjavilo da kobni udarac Alešu Šutaru nije zadao 21-godišnjak, već njegov 20-godišnji rođak. Tužiteljstvo pritom naglašava da su prve informacije, prikupljene na mjestu događaja i u prvih 48 sati nakon incidenta, upućivale na to da je za kazneno djelo odgovoran 21-godišnjak. Tek je jedna službena policijska bilješka otvarala mogućnost da je u napad bio uključen drugi počinitelj. Nakon provedene pretrage doma drugog osumnjičenika, 20-godišnjak je uhićen, a sud je, postupajući prema prijedlogu tužiteljstva, odredio njegov pritvor. O svemu se oglasilo i Državno odvjetništvo u Novom Mestu, a informacije prenosi 24ur.

Sredinom studenoga Okružno tužiteljstvo Novo Mesto zaprimilo je i dopunu kaznene prijave iz koje proizlazi da je policija od više osoba dobila obavijesti kako osoba koja je zadala udarac žrtvi u tom trenutku nije bila u pritvoru. Iz tužiteljstva ističu i da, unatoč ukidanju pritvora prvom osumnjičeniku, kaznena istraga protiv njega još uvijek traje. „Još čekamo stručno mišljenje Zavoda za sudsku medicinu o vrsti i težini ozljeda, uzroku smrti te dodatna stručna vještačenja“, poručili su, javlja 24ur.