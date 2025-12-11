Moliteljima nije mjesto na trgovima, poruke koje šalju su za Srednji vijek

SDP je pokrenuo peticiju protiv paketa zakona o gradnji od kojih Vlada, unatoč brojnim kritikama pa i kritikama struke ne odustaje. U jednom danu prikupili su oko 4000 potpisa, a preko vikenda s akcijom nastavljaju i u svim većim gradovima. Saborska zastupnica SDP-a i gradonačelnica Supetra Ivana Marković za Večernji TV je poručila da je sporni paket zakona opasan i za građane i za državu, a najspornije joj je to što je ministarstvu palo na pamet da se miješa u prostorne planove jedinica lokalne samouprave čime se otvara put tomu da investitori rade što ih je volja.

- Znam kako stvari na terenu funkcioniraju i tu mislim pogotovo na neizgrađena zemljišta koja su mahom na otocima. Te zone su neizgrađene i naći će se neki poljski put, neka prilazna cesta, proglasit će se komunalnom infrastrukturom i krenuti će gradnja gdje god se stigne bez infrastrukture jer nema tih novaca koje investitor može uložiti da na tom području riješi otpadne vode, kanalizaciju, ceste, struju i vodu - kaže Marković koja je najavila i ustavnu tužbu prođu li zakoni.

Komentirala je i peticiju koju je potpisalo više od 61 tisuća ljudi, a kojom se traži micanje molitelja s glavnih gradskih trgova koju je i osobno potpisala kao poruku na sve što se dešava. - Ne mislim da su klečavci oni koji su najodgovorniji za sve što se dešava. To je jednostavno neki krik, simbolična poruka da se nasilje više ne može tolerirati. Poruke koje se šalju s trgova su meni u potpunosti neprihvatljive. Moliti za čednost žena da ne izaziva muškarce i da bude poslušna je nešto što nije primjereno 2025. godini i društvu u kojem se nalazimo - kazala je.

Na pitanje krše li po njoj Ustav zato što mole rekla je da joj je više stvari sporno u svemu. - Prvo postoje institucije gdje se može moliti i nikada nitko to ne bi osporavao. Ono što je tu sporno, a to opet govorim kao lokalni čelnik, je što nitko od tih molitelja ne traži dozvolu za korištenje javne površine. Za organizaciju bilo čega morate dobiti suglasnost grada i bilo bi dobro da se u svim gradovima i ovo pitanje uredi i definira dokumentacijom i procedurama koje se i inače koriste - kazala je Marković.

A onda je, dodala je, na svakom lokalnom čelniku da odredi hoće li im dozvolu dati. Na pitanje bi li im ona dala dozvolu da dođu moliti u Supetar rekla je da će sada opet dobiti naslovnice, ali da nema problema kazati da osobno ne smatra da je klečavcima, sa porukama koje šalju, mjesto na trgovima. To su, kazala je, poruke koje žele vratiti ženu u Srednji vijek.

- To za mene nema nikakve veze sa vjeroispovijedi - kazala je. Za klimu u društvu kazala je da se svi skupa moramo zapitati u kojem smjeru idemo i da je tu najveća odgovornost upravo na političarima. - Na nama je najveća odgovornost da pokušamo raditi na pomirbi, da stvorimo bolje društvo, a imamo i političke stranke koje političko djelovanje temeljene na tome da se neke druge mrzi. DP-u je tako najvažnija agenda bila da izbaci Srbe iz Vlade - kazala je.

Komentirala je i DP-ovu peticiju kojom traže da se s gradskih trgova maknu gay parade i antifašistički marševi. Na pitanje je li to poruka homoseksualcima da im je mjesto na marginama Marković je kazala kako DP-ovci to i misle o ljudima koji nisu istog svjetonazora ili iste seksualne orijentacije ili u konačnici iste nacionalnosti. - Teško smo se izborili i za prava žena i za prava osoba druge seksualne orijentacije i vrlo je malo potrebno da se sve to pregazi i da se vratimo u neka prošla vremena - kazala je.

Za amandman koji su na proračun Grada Supetra podnijeli HDZ-ovci, a kojim se tražila prodaja gradske imovine kako bi se stekle financije za organizaciju Thompsonovog koncerta rekla je da HDZ-u to nije strano. - Oni su plaćali tog pjevača, kad im nije bilo oportuno, da ne pjeva. Sad bi ga plaćali da pjeva i za to prodavali gradsku imovinu. Ja i moj tim vrlo dobro radimo svoj posao, bavimo se komunalnim temama. Grad Supetar je drugi grad u Republici Hrvatskoj po porastu broja stanovnika i po porastu broja djece. Bilježimo sve pozitivne trendove i to je ono što mene zanima u gradu Supetru. Iskreno, nije baš ugodno da se te nacionalne teme na takav način reflektiraju na grad. Mi smo jedna otvorena miroljubiva sredina - poručila je.

Na pitanje kako to da u SDP-u nemaju identičan stav oko Thompsona jer je neki dan pjevao u Varaždinu gdje je SDP na vlasti, a i SDP-ov gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić je rekao da je on protiv zabrana rekla je da su apsolutno jedinstveni u SDP-u po pitanju njihovih temeljnih vrijednosti. - Ja sam tu vrlo jasna. Dalmacija je uvijek bila antifašistička. Neki korijeni su možda dublji u nekim dijelovima države nego u nekim drugima - kazala je.

Dotakla se i premijera koji je u Parizu okrivio ljevicu za "novu atmosferu". - Premijer je itekako odgovoran za sve ovo što se dešava u društvu. Opet se vraćamo na odgovornosti političara i poruke koje šalje. Tu je on za mene ogromno razočaranje i žalosno je da HDZ apsolutno nema nikakvu ideologiju. Oni će se zaogrnuti bilo kakvom zastavom, bilo kojim pozdravom ako to ide u korist njima da nastave sa svojim poslom. Krađa, korupcija, pogodovanje krupnom kapitalu, zakoni o prostornom planiranju, krađa u bolnicama, zakopavanje opasnog otpada.... Mogla bih tako danima. To je ono što njih zanima - kazala je.

Na pitanje zašto se na niti jednu od tih tema nije osvrnuo predsjednik države rekla je da bi Milanović trebao komunicirati o svim tim temama jer je dobio ogromnu odgovornost građana u društvu. - Nisu ovo male stvari da bi tek tako svi trebali reći da će ovo proći. Poruke koje su se poslale u svakom od nas moraju ostaviti ožiljke, tako i trag na društvu. To i vidimo svakodnevno - zaključila je Marković.