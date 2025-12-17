Vučićev ministar 'kaznio' bi Hrvatsku oduzimanjem teritorija, već reagirao DP

Srbijanski ministar informiranja i telekomunikacija Boris Bratina gostovao je u emisiji na srpskoj televiziji, gdje je iznio niz kontroverznih izjava o Hrvatskoj i Hrvatima, koje su već izazvale snažne reakcije u javnosti. Govoreći o odnosu Hrvatske prema vlastitoj povijesti, Bratina je izjavio kako, prema njegovu mišljenju, Hrvati izbjegavaju suočavanje sa samima sobom. „Nekakve razloge za to, ali Hrvati, ako bi mogli da spasu dušu, to bi bila pogled u sebe same“, rekao je Bratina, dodavši da je takav čin refleksije iznimno težak ne samo za pojedince, nego i za cijelu naciju. Prema njegovim riječima, „oni bi zaista imali šta da vide“.

Bratina je nadalje ustvrdio kako se Hrvatska, kako kaže, boji „velike kazne“, usporedivši taj strah s osjećajem krivnje kod djeteta koje očekuje kaznu nakon lošeg postupka. Postavio je i pitanje tko bi tu kaznu trebao provesti, pritom spominjući Tonina Piculu, izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju i bivšeg hrvatskog političara. Bratina je naveo da Picula, kako je rekao parafrazirajući, od Srbije traži „da se odrekne svega srpskog“, povlačeći paralelu s Ukrajinom te tvrdeći da se takve politike „plaćaju teritorijima“.

Tonino Picula, crvene ustaše i Hrvati koji svoju kaznu moraju platiti teritorijem



Ministar informisanja Srbije, Prosinac 2025. pic.twitter.com/ieozh1fcfM — Dom (@croarsenal) December 16, 2025

U nastavku izlaganja Bratina je rekao kako, po njegovu mišljenju, ne postoji drugačiji oblik kazne. Istodobno je naglasio da ne zagovara nasilje, rekavši kako se nada da „niko nema namjeru da ide okolo pa da ubija Hrvate samo jer su Hrvati“.

Međutim, ubrzo nakon toga iznio je tvrdnju da se Hrvatska, prema njegovu stajalištu, „mora na neki način kazniti“ zbog, kako je naveo, „stravičnog učešća u Prvom svjetskom ratu, naročito u Drugom svjetskom ratu, te od početka devedesetih godina“, dodajući da se odgovornost, po njemu, proteže i na razdoblje socijalizma. U tom je kontekstu spomenuo i tezu o „crvenim ustašama“ koje su, kako je rekao, vodile hrvatski dio Komunističke partije.

Neslužbeno doznajemo da je Domovinski pokret već upoznao Ministarstvo vanjskih i europskih poslova s ovim slučajem i da će tražiti od koalicijskih partnera u vladi primjerenu reakciju države na ispad srbijanskog ministra Bratine.