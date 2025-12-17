Šok za Gvardiola i Kovačića: Manchester City će biti izbačen iz Premier lige?

Manchester City je u svom posljednjem financijskom izvješću dao kratak uvid u sagu koja godinama trese engleski nogomet. Klub je potvrdio da neovisna komisija Premier lige još uvijek "razmatra stvar" vezanu uz čak 115 optužbi za kršenje pravila financijskog fair playa između 2009. i 2018. godine. Optužbe, koje se prema nekim izvorima penju i do 130, uključuju navode o netočnom prikazivanju prihoda, tajnim isplatama te nesuradnji tijekom istrage. Unatoč ozbiljnosti optužbi, City je naveo kako direktori "imaju razumno očekivanje da će Grupa moći nastaviti s radom", pripremajući izvještaje na temelju načela neograničenosti poslovanja. Klub od početka oštro odbacuje sve navode, tvrdeći da posjeduje "opsežan skup nepobitnih dokaza".

Iščekivanje presude traje već gotovo godinu dana, otkako je desettjedno saslušanje pred komisijom završeno krajem prošle godine. Dugo čekanje izazvalo je brojne kritike, a rokovi koji su se spominjali odavno su prošli. Još u veljači, menadžer Pep Guardiola očekivao je "presudu i kaznu" u roku od mjesec dana, no to se nije dogodilo. Šutnja komisije samo je pojačala napetost oko sudbine jednog od najmoćnijih klubova današnjice. Richard Masters, izvršni direktor Premier lige, naglasio je kako je provođenje pravila ključno za "integritet natjecanja", bez obzira na to koliko je proces složen ili skup.

Ipak, prema riječima bivšeg financijskog savjetnika Manchester Cityja, Stefana Borsona, kraj sage mogao bi biti bliže nego što se misli. Gostujući na radiju talkSPORT, Borson je iznio smjelu prognozu da bi odluka mogla biti donesena prije Božića. "Mislim da bi još uvijek mogla izaći prije Božića. Odluka je neizbježna već neko vrijeme, nema tu puno toga što mogu učiniti", izjavio je Borson. Njegove riječi odjeknule su u medijima jer dolaze od osobe koja je dobro upoznata s poslovanjem kluba, dajući nadu svima koji žele da se ova neizvjesnost napokon okonča.

Borson je ponudio i moguće objašnjenje zašto se cijeli proces odužio, prebacujući odgovornost na samu neovisnu komisiju. Prema njegovom mišljenju, problem je u tome što članovi panela vjerojatno nisu bili angažirani da se isključivo posvete ovom slučaju nakon završetka saslušanja. "Oni drže olovku u ruci. Oni su ti koje svi čekaju", rekao je Borson, dodavši kako su odvjetnici s obje strane iznenađeni što presude još nema. Smatra da je deset mjeseci i više nego dovoljno vremena za sastavljanje čak i vrlo detaljne odluke.

Ukoliko komisija presudi protiv Manchester Cityja, potencijalne kazne mogle bi dramatično promijeniti sliku engleskog nogometa. U javnosti se spominje drastično oduzimanje bodova, zabrana transfera, oduzimanje osvojenih naslova ili, u najcrnjem scenariju, čak i izbacivanje iz Premier lige. Stručnjaci se slažu da bi, bez obzira na ishod, "pravi pakao mogao nastati" jednom kada presuda bude objavljena, jer bi to moglo potaknuti i tužbe drugih klubova koji se smatraju oštećenima. Ono što je gotovo sigurno jest da objava prve presude neće označiti kraj priče. Očekuje se da će se strana koja izgubi žaliti na odluku, što bi pokrenulo novi, dugotrajni pravni proces. Za Premier ligu, situacija je izuzetno delikatna – oslobađajuća presuda mogla bi narušiti njihov autoritet, dok bi osuđujuća naštetila brendu lige. Cijeli nogometni svijet stoga s nestrpljenjem čeka odluku koja bi mogla definirati budućnost modernog nogometa.