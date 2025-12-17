Naši Portali
U JADRANSKOM MORU

Potres pogodio jug Hrvatske: 'Dobro je zatreslo'

EMSC
VL
Autor
Večernji.hr
17.12.2025.
u 23:16

Seizmografi su zabilježili prilično jak potres s epicentrom u Jadranskom moru u blizini otoka Mljeta

Hrvatska seizmološka služba priopćila je kako su u 23 sata i 7 minuta seizmografi zabilježili prilično jak potres s epicentrom u Jadranskom moru u blizini otoka Mljeta. Magnituda potresa iznosila je 4.0 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na V stupnjeva EMS ljestvice. Potres se osjetio u Dubrovačkom primorju. Osjetio se i u BiH. 

Iz Babinog Polja javili su kako je „bome jako zatreslo, ali srećom nije trajalo dugo“, dok su stanovnici Stona opisali tutnjavu i snažno tresenje koje je nakratko uznemirilo cijelo mjesto. Potres se jasno osjetio i u Slanom, gdje građani navode da se „dobro osjetilo“, a slični komentari stigli su i iz Orašca, gdje se potres, kako kažu mještani, i osjetio i jasno čuo.

Ključne riječi
potres

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar horuk
horuk
23:51 17.12.2025.

Ja sam osjetio.

Avatar rubinet
rubinet
23:30 17.12.2025.

Nježno je zaljuljalo....Zna biti i jače....

