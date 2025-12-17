Potres pogodio jug Hrvatske: 'Dobro je zatreslo'

Hrvatska seizmološka služba priopćila je kako su u 23 sata i 7 minuta seizmografi zabilježili prilično jak potres s epicentrom u Jadranskom moru u blizini otoka Mljeta. Magnituda potresa iznosila je 4.0 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na V stupnjeva EMS ljestvice. Potres se osjetio u Dubrovačkom primorju. Osjetio se i u BiH.
Iz Babinog Polja javili su kako je „bome jako zatreslo, ali srećom nije trajalo dugo“, dok su stanovnici Stona opisali tutnjavu i snažno tresenje koje je nakratko uznemirilo cijelo mjesto. Potres se jasno osjetio i u Slanom, gdje građani navode da se „dobro osjetilo“, a slični komentari stigli su i iz Orašca, gdje se potres, kako kažu mještani, i osjetio i jasno čuo.
#Earthquake (#potres) possibly felt 19 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) December 17, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/aiS3yeg6kM
Ja sam osjetio.