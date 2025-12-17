Potres pogodio jug Hrvatske: 'Dobro je zatreslo'

Hrvatska seizmološka služba priopćila je kako su u 23 sata i 7 minuta seizmografi zabilježili prilično jak potres s epicentrom u Jadranskom moru u blizini otoka Mljeta. Magnituda potresa iznosila je 4.0 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na V stupnjeva EMS ljestvice. Potres se osjetio u Dubrovačkom primorju. Osjetio se i u BiH.

Iz Babinog Polja javili su kako je „bome jako zatreslo, ali srećom nije trajalo dugo“, dok su stanovnici Stona opisali tutnjavu i snažno tresenje koje je nakratko uznemirilo cijelo mjesto. Potres se jasno osjetio i u Slanom, gdje građani navode da se „dobro osjetilo“, a slični komentari stigli su i iz Orašca, gdje se potres, kako kažu mještani, i osjetio i jasno čuo.