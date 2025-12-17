Ovim gradovima smiješi se bijeli Božić: Ništa od snijega u idućim danima, a onda stižu pahulje?

Snijeg već danima nije padao, no mnogi se i dalje nadaju kako će imati bijeli Božić. Trenutno u Hrvatskoj snijega ima samo na Zavižanu, svega tri centimetra. Idućih dana, prema prognozama, novi neće napadati. Unatoč tome, promjena bi mogla stići baš na Božić.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) ističe kako će danas biti pretežno oblačno. Mjestimice će padati kiša, a na Jadranu se očekuju i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima, kiša se može smrzavati u dodiru s hladnim tlom. Vjetar će slab, u gorju do umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo danju će slabjeti i na sjevernom dijelu okretati na zapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bit će većinom između 2 i 6, a na Jadranu od 11 do 16 °C.

Idućih dana, do 20. prosinca, u unutrašnjosti će biti umjereno, osobito u subotu i pretežno oblačno. U prvom dijelu dana i navečer mjestimice se očekuje magla, uglavnom u četvrtak i petak. U četvrtak i petak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije lokalno je moguće malo kiše. Na Jadranu će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a uglavnom još u četvrtak lokalno je moguća kiša.

Smanjenje naoblake očekuje se u petak u Dalmaciji, a u subotu na sjevernom Jadranu. U unutrašnjosti će vjetar biti slab, ponegdje do umjeren jugozapadni, u petak navečer će okretati na sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo, u četvrtak ponegdje do umjereno jugo i istočni vjetar, u subotu će okretati na slabu do umjerenu buru i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti će biti u blagom porastu, na Jadranu malo niža, a najviša dnevna bez znatnije promjene.

Norveški meteorološki institut u svojim prognozama navodi kako bi u dijelu Hrvatske 25. prosinca mogao pasti snijeg. U Zagrebu se on očekuje na Božić iza 19 sati, u Varaždinu od 13 sati, a u Slavonskom Brodu već od jutarnjih sati. Snijega bi trebalo biti, prema trenutnim podacima, i u Osijeku, Čakovcu, Požegi, Kutini...

Prognoza za Zagreb Foto: Yr.no