Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 198
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
JE LI BILO PREKRŠAJA?

FOTO Kuću okićenu šahovnicom i natpisom 'Znam Da vam Smeta' provjerava policija: 'Postupali smo'

Podvinje: Kuća ukrašena s tisućama lampica i osvijetljenom ogradom s natpisom "Znam sa vam smeta"
Ivica Galovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.12.2025.
u 19:23

Na kući su blagdanskim lampicama istaknuli natpis „Znam Da vam Smeta“, pri čemu su posebno naglašena velika slova „ZDS“, što se prema svemu sudeći povezuje s pozdravom „Za dom spremni“

Policija je intervenirala u naselju Podvinje kraj Slavonskog Broda nakon što su vlasnici jedne obiteljske kuće tijekom blagdana postavili dekoracije koje su izazvale pozornost i reakcije javnosti. Na kući su blagdanskim lampicama istaknuli natpis „Znam Da vam Smeta“, pri čemu su posebno naglašena velika slova „ZDS“, što se prema svemu sudeći povezuje s pozdravom „Za dom spremni“. Osim toga, lampicama je oblikovan i grb s prvim bijelim poljem, dodatno pojačavajući kontroverzu oko blagdanskog ukrašavanja.

Iz Policijske uprave brodsko-posavske potvrdili su za 24sata da su policijski službenici izašli na teren nakon zaprimljene dojave.

– Mogu potvrditi da je policija postupala po ovom događaju. Trenutačno se utvrđuju sve činjenice i okolnosti te provjerava postoji li osnov sumnje na počinjenje prekršaja – kratko su poručili iz policije.

Slučaj je u fazi provjera, a ovisno o utvrđenim okolnostima, policija će odlučiti o daljnjim koracima i eventualnim sankcijama. Ukrašavanje kuće izazvalo je različite reakcije u javnosti, a policija naglašava da se svaki ovakav slučaj procjenjuje individualno, u skladu s važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske.

Okitili kuću u šahovnicu s prvim bijelim poljem. A tek da vidite natpis na ogradi...
Ključne riječi
adventski ukrasi zds

Komentara 9

Pogledaj Sve
Avatar nisam_robot
nisam_robot
19:52 17.12.2025.

Svakako treba o toj ideji razmišljati. Ne u kontekstu Božića ili Uskrsa ali inače da. Ipak je ZDS (čitaj - Zato spreman) pozdrav iz vremena kada su se naši branili od 4ničkih fašista. Samim time je to antifašistički pozdrav.

NH
Nebinarni hadezeovac
20:08 17.12.2025.

Care, Sretan ti Božić od srca.

Avatar Matenate
Matenate
19:56 17.12.2025.

Dokaz da smeta Hrvatska, dokaz da ima fiša u Hrvatskoj, a kome smeta ? Smeta yugofaš i srpskomsvetu znači dokazani fiš .

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!