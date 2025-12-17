FOTO Kuću okićenu šahovnicom i natpisom 'Znam Da vam Smeta' provjerava policija: 'Postupali smo'

Policija je intervenirala u naselju Podvinje kraj Slavonskog Broda nakon što su vlasnici jedne obiteljske kuće tijekom blagdana postavili dekoracije koje su izazvale pozornost i reakcije javnosti. Na kući su blagdanskim lampicama istaknuli natpis „Znam Da vam Smeta“, pri čemu su posebno naglašena velika slova „ZDS“, što se prema svemu sudeći povezuje s pozdravom „Za dom spremni“. Osim toga, lampicama je oblikovan i grb s prvim bijelim poljem, dodatno pojačavajući kontroverzu oko blagdanskog ukrašavanja.

Iz Policijske uprave brodsko-posavske potvrdili su za 24sata da su policijski službenici izašli na teren nakon zaprimljene dojave.

– Mogu potvrditi da je policija postupala po ovom događaju. Trenutačno se utvrđuju sve činjenice i okolnosti te provjerava postoji li osnov sumnje na počinjenje prekršaja – kratko su poručili iz policije.

Slučaj je u fazi provjera, a ovisno o utvrđenim okolnostima, policija će odlučiti o daljnjim koracima i eventualnim sankcijama. Ukrašavanje kuće izazvalo je različite reakcije u javnosti, a policija naglašava da se svaki ovakav slučaj procjenjuje individualno, u skladu s važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske.