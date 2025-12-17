Večernji list
FOTO Zapalila internet! Samantha iz Seks i grada u 70. godini objavila fotke u badiću, komentari pljušte
Kim Cattrall, nezaboravna Samantha Jones iz kultne serije "Seks i grad", nedvano se udala četvrti put, a sada je na medenom mjesecu ponovno pokazala svoju bezvremensku privlačnost.
Foto: Profimedia
Naime, glumica je oduševila pratitelje objavivši fotografije u kupaćem kostimu. U 69. godini pokazala je zavidnu figuru i samopouzdanje koje je desetljećima bilo zaštitni znak njezinog lika.
Foto: Instagram
Objave su u kratkom roku privukle veliku pažnju na Instagramu, gdje je njezinih preko milijun pratitelja nije štedjelo komplimente. Komentari puni hvale poput "Izgledaš nevjerojatno" i "Prava inspiracija" preplavili su njezin profil.
Foto: Instagram
Sama Cattrall je uz fotografiju kratko napisala kako je to "ostvarenje sna", dajući do znanja koliko joj znači sloboda da se osjeća ugodno u vlastitoj koži.
Foto: Shootpix/ABACA/ABACA
Foto: Instagram
Foto:
Foto: Mehdi Taamallah/PRESS ASSOCIATIO
Foto: Jackson Lee/starmaxinc.com
Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto: Antony Jones/PRESS ASSOCIATION
Foto: Antony Jones/PRESS ASSOCIATION
Foto: Suzan/PRESS ASSOCIATION
Foto: Suzan/PRESS ASSOCIATION
Foto: Ian West
Foto: JUAA/ZDS
Foto: J. Cummings/THE HOLLYWOOD ARCHIV
Foto: LTA
Foto: Hamilton/Vantagenews.co.uk
Foto: TOAA/ZDS
Foto: KM1/ZOB
Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Foto: Warner Bros via Bestimage
Foto: Patrick Wymore/ Hulu /PICTURELUX
Foto: HFPA Photographer/THE HOLLYWOOD
Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Foto: John Angelillo/NEWSCOM
Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto: Ik Aldama
Foto: Ik Aldama
Foto: Ik Aldama
Foto: Ik Aldama
Foto: Shootpix/ABACA/ABACA
Foto: Shootpix/ABACA/ABACA
Foto: Instagram
