PLENKOVIĆ U OBILASKU

VIDEO Pogledajte kako iznutra izgleda obnovljena katedrala

Foto: Gabrijela Krešić
1/2
Autori: Vecernji.hr , Gabrijela Krešić
12.12.2025.
u 08:37

Za obnovu Zagrebačke katedrale bit će do kraja godine realizirano 47 milijuna eura

Predsjednik Vlade Andrej Plenković jutros obilazi unutarnji dio Zagrebačke katedrale. U obilasku sudjeluje i zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša. Kako je ranije istaknuto iz Vlade, za obnovu Zagrebačke katedrale, jednog od najistaknutijih spomenika hrvatske kulturne baštine i simbola Zagreba, bit će do kraja godine realizirano 47 milijuna eura, uz osigurana sredstva iz Fonda solidarnosti EU-a i Državnog proračuna. U videu u nastavku možete pratiti obilazak.  
Ključne riječi
zagrebačka katedrala Andrej Plenković

