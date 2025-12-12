VIDEO Pogledajte kako iznutra izgleda obnovljena katedrala

RASPRAVA NA DRUŠTVENOJ MREŽI

Gdje je bolji život Zaprešić, Samobor ili Velika Gorica? 'Uništen je doseljavanjem iz Zagreba...'

Raspravu je pokrenuo korisnik Reddita koji je Samobor prvotno vidio kao idealnu opciju, ali su ga, kako je napisao, “prometni kaos, prenapučenost i cijene kao u Zagrebu” brzo razuvjerili. Zaprešić i Velika Gorica učinili su mu se logičnije alternative, no nije znao dovoljno o kvaliteti života u njima.