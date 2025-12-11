Eurozastupnica Željana Zovko u podcastu Bobu Bob! o nizu europskih i vanjskopolitičkih tema

Gošća podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je zastupnica HDZ/EPP u Europskom parlamentu Željana Zovko koja je bila meta teških uvreda ministra obrane BiH Zukana Heleza zbog čega je zatražila intervenciju visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i sigurnosne poslove. Urednik Igor Bobić s njom razgovara o nizu europskih i vanjskopolitičkih tema poput budućnosti EU, mirovnog sporazuma za Ukrajinu i Bosni i Hercegovini 30 godina nakon Daytona.

Hoće li BiH ići naprijed ili i dalje tapkati u mjestu kada je o pregovorima za članstvu u EU riječ? U kojoj je fazi rad na jednakopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH? Hoće li doći do mirovnog sporazuma za Ukrajinu i hoće Trump prihvatiti izmjene koje predlažu Zelenski i EU? Hoće li Europa i EU ipak opstati ili nestati kao što u novoj strategiji nacionalne sigurnosti predviđa SAD? Što misli o Plenkovićevoj doktrini izloženoj u Le Grand Continentu?

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 12. prosinca, u 20 h na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista.