Kći Gorana Višnjića otkrila u kakvom je odnosu s ocem, nakon titule Kraljice Hrvatske oglasila se i njena majka

Lana Lourdes Rupić sinoć je u Rovinju izabrana za 35. Kraljicu Hrvatske te će se natjecati na izboru za Kraljicu Svijeta. Lana je kći Mirele Rupić i našeg proslavljenog glumca Gorana Višnjića, a rođena je 2007. godine nakon kratke avanture nekadašnjih školskih kolega. Višnjić je u početku negirao očinstvo jer je Lana Lourdes začeta u doba kad je već bio u braku s Evom Vrdoljak, s kojom ima troje djece, međutim, kasnije je priznao da je imao aferu s Mirelom Rupić i priznao je Lanu za svoju dijete.

Lana je u razgovoru za InMagazin rekla kako nije očekivala pobjedu. ''Kandidatkinje su stvarno bile izvrsne i predivne, stvarno su bile fascinantne djevojke tako da pobjedu stvarno nisam očekivala, i dalje sam u šoku!", kazala je i otkrila u kakvom je odnosu s ocem, te zašto je nije bodrio iz publike. ''Nažalost nije mogao biti večeras jer ipak ima obaveze i život nas odvede u drugim smjerovima da smo nekad zauzeti, ali on je vrlo ponosan na mene! Poručila bih mu da bude ponosan jer sam slična kao i on", kazala je i dodala da se s ocem vidi koliko stigne.

Nakon vijesti o izboru, danas se na Facebooku oglasila i Mirela Rupić. "Zahvalna uvijek Bogu od prvog trenutka kada mi je bila pod srcem pa do danas na uloženom trudu da je sve ono sa čim uljepšava ovaj svijet. Svaka je majka najponosnija na svoje dijete jer to je najveći blagoslov u životu, a gledajući moju kći vidim sebe u ‘ogledalu‘. Svakim otkucajem moga srca nastojala sam utkati u njezin život one prave ljudske vrijednosti i to ću činiti dok postojim. Hvala predivnim ljudima u ovom spektaklu ljepote, radosti i predivne mladosti. Ispunili ste više od očekivanja i hvala vam na pruženoj prilici koju će moja kći pamtiti zauvijek i opravdati pruženo povjerenje da ispuni sva očekivanja nakon ove veličanstvene večeri. Lana moja, preponosna sam na to što jesi i na sve šta ćeš još postati u izgrađivanju svoga života u kojem sam uvijek tvoj čvrsti oslonac. Volim te do neba", napisala je uz video s izbora.

Inače, titula Prve princeze na sinoćnjem izboru dodijeljena je Liv Šumak iz Zagreba, koja je uz lentu Prve princeze osvojila i lentu Kraljice elegancije. Druga princeza postala je Petra Vuleta iz Osijeka. Nina Mrvić iz Rijeke ponijela je titulu Kraljice osobnosti, Daniela Jagodić iz Rijeke osvojila je lentu Kraljice fotogeničnosti, dok je Korina Sviben iz Zagreba proglašena Kraljicom medija. Žiri je imao težak zadatak, čak 15 članova moralo je odlučiti tko će postati nova Kraljica Hrvatske.