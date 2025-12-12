VIDEO Željana Zovko: Nema prečaca za članstvo ni za Ukrajinu ni za Srbiju za koju put u EU vodi preko Zagreba!

Gošća podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a zastupnica HDZ/EPP u Europskom parlamentu Željana Zovko komentirala je trenutak u pregovorima o mirovnom sporazumu za Ukrajinu rekavši kako joj se čini da je dogovor bliži jer američki predsjednik Donald Trump želi popisu ratova koje je završio još jedan. Ukoliko Rusija ovog puta na mir ne pristane, kaže Zovko, preostaje snažna akcija poput Oluje koja je rezultirala Daytonskim i Pariškim sporazumom.

Znači, moramo imati jednu snažnu akciju koja će potpuno uvjeriti Rusiju da mora doći za pregovarački stol, ali s razumnim pristupom. - Mislite da bez toga neće biti ništa, a to u režiji Ukrajine uz potporu saveznika ili akciju saveznika na tlu Ukrajine?

Ne vjerujem na akciju saveznika na tlu Ukrajine, ali ono što Ukrajina očekuju je ustvari samo što više pomoći i što više konkretnije pomoći u tome. Zovko više puta spominje ulogu Europske unije u pregovorima i to da je u pravoj diplomatskoj ofenzivi te da su i partneri iz SAD shvatili da se bez EU ne može dogovoriti ništa. Ne misli da u tom kontekstu nešto znači nova strategija nacionalne sigurnosti SAD-a u kojoj se predviđa civilizacijski nestanak Europe u sljedećih dvadeset godina, kao ni izjave Donalda Trumpa da je Europa "propadajuća skupinu nacija koje vode slabi ljudi." Eurozastupnica ističe da američka administracija sve svoje dokumente i promišljanja transparentno objavljuje, svidjelo se to nekome ili ne, te da neke stvari provode, a neke ne.

-To su njihova promišljanja. To je njihov doživljaj svijeta i kako ga oni vide, i što bi Europa trebala učiniti da se promijeni i da ojača. Da postane neovisna, znači, da se izgubi taj jedan ovisnički položaj u odnosu na SAD što se tiče sigurnosti. Znači, neke od onih stvari koje su rečene u ovoj strategiji nisu netočne. To je rekla i visoka povjerenica za vanjske i sigurnosne poslove Kaja Kallas.

Zovko ne vjeruje da Ukrajina za pristanak na mirovni sporazum može biti nagrađena članstvom u EU 2027. jer tako nešto po njoj ne bi prošlo u Europskom parlamentu i zemljama članicama EU. Prečaca, kaže Zovko za ulazak nema ni za Srbiju ni ostale zemlje Zapadnog Balkana. Problem je, dodaje, što u Srbiji u odnosu na Vučića nije izašla nikakva alternativa s planom i ciljem koja bi europskim čelnicima pokazala da ju se isplati podržati. Zovko kaže i da se Srbiju uvijek može izolirati, ali se s pomoću, primjerice fondova, može utjecati da prihvate europska pravila.

Ali, mislim da su oni itekako svjesni da ne mogu ništa bez Europe. Ne mogu ništa bez Hrvatske. Jer put u Europu vodi preko Zagreba. Što se BiH tiče, Zovko misli da neće doći do otvaranja pregovora, za što je trebalo donijeti neke zakone, a sljedeće su godine izbori pa se napredak teško može očekivati. Dodaje da sve ovisi o dogovoru triju naroda kojeg nema. Misli i da neće doći do proširenja EU na Crnu Goru i/ili Albaniju unatoč željama Europske komisije da u ovom mandatu prime jednu novu članicu jer za to neće biti političke volje kod članica EU.

Nakon što je bila meta teških uvreda ministra obrane BiH Zukana Heleza, zbog čega je zatražila intervenciju visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i sigurnosne poslove Kaje Kallas, Zovko kaže da je dobila njezin odgovor s kojim je zadvoljna te da da se Helez preračunao što je izvrijeđao baš nju i Maxa Primorca. Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista.