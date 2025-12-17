Naši Portali
SRBIJA SE NIJE USUGLASILA

Bruxelles upozorio zapadni Balkan: Bez pomirenja i rješavanja ratne prošlosti nema Europe

EU leaders hold a summit in Brussels
JOHANNA GERON/REUTERS
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
17.12.2025.
u 22:18

U deklaraciji se kaže da nedostatak normalizacije odnosa između Prištine i Beograda i dalje usporava Kosovo i Srbiju na njihovu europskom putu.

Europska unija pozvala je zemlje zapadnog Balkana da ulože dodatne napore na poticanju pomirenja i regionalne stabilnosti te za pronalaženje rješenja za regionalne i bilateralne sporove koja proizlaze iz nasljeđa prošlosti, kaže se u deklaraciji država članica EU-a s kojom su se usuglasile sve države jugoistočne Europe osim Srbije.

“Potrebni su odlučni dodatni napori za poticanje pomirenja i regionalne stabilnosti, kao i za pronalaženje i provedbu konačnih, inkluzivnih i obvezujućih rješenja za regionalne i bilateralne sporove partnera i pitanja koja proizlaze iz nasljeđa prošlosti, u skladu s međunarodnim pravom i utvrđenim načelima, uključujući Sporazum o pitanjima sukcesije, te preostale slučajeve nestalih osoba i pitanja ratnih zločina”, kaže se u deklaraciji objavljenoj nakon samita EU-zapadni Balkan.

Na samitu su sudjelovali čelnici svih zemalja zapadnog Balkana, osim Srbije, koja se nije usuglasila s deklaracijom. U tekstu se pohvaljuju one države zapadnog Balkana koje su već u potpunosti usklađene sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a, uključujući i sankcije protiv Rusije te pozivaju one koje to još nisu učinile da slijede njihov primjer. 

Čelnici EU-a potvrđuju “punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva zapadnog Balkana u Europskoj uniji”.  “Proširenje je realna mogućnost koju treba iskoristiti”, stoji u tekstu. U deklaraciji se kaže da nedostatak normalizacije odnosa između Prištine i Beograda i dalje usporava Kosovo i Srbiju na njihovu europskom putu.

Pozdravlja se napredak u postupnoj integraciji partnera sa zapadnog Balkana u jedinstveno tržište EU-a te naglašava da je zajedničko regionalno tržište “katalizator za dublju integraciju i odskočna daska prema jedinstvenom tržištu EU-a”.  U izjavi se izražava nepokolebljiva potpora i solidarnost s Ukrajinom te za sveobuhvatan, trajan i pravedan mir, zasnovanom na Povelji UN-a i međunarodnom pravu. 

Crna Gora Srbija zapadni Balkan Europska unija

