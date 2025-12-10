Politolog Anđelko Milardović: Hrvatska zadnjih šest mjeseci na momente podsjeća na Weimarsku republiku

Europska unija se ne snalazi u novim geopolitičkim uvjetima jer za razliku od Amerike, Kine ili Rusije, EU nije država. Politički entitet kao što je Europska unija ne može definirati svoju geopolitiku jer se sastoji od 27 zemalja članica od kojih svaka članica ima neku svoju geopolitiku. Geopolitika je jedan od najvećih izazova za Europu i godinama je bila zanemarena jer je Europa kao takva nastala na ekonomskoj ideji ugljena i čelnika i mislila je da će se to stanje nekakvog vječnog mira održavati na dugi rok. Tako je i bilo donedavno, ali ništa nije vječno. Kada je Europa shvatila da je Putin napao Ukrajinu počela je razmišljati o nekoj svojoj geopolitici,o naoružanju itd. I zato je Europa na raskrižju. Poručio je to u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a politolog Anđelko Milardović koji kao temeljno pitanje današnjice vidi gdje će Europa krenuti i kako će se ponašati u novim okolnostima, na raskrižju koje opisuje s osam markera. Prvi marker je orijentiran, kaže, na vrijednosti koje su promjene donijele. Drugi marker je demografija i demografski slom Europe. Treći marker su migracije jer ako imamo demografski slom, onda imamo, kaže Milardović, problema sa migracijama. Populizam koji je, kaže, reakcija na migracije je četvrti marker, peti je umjetna inteligencija, šesti klimatske promjene, sedmi globalizacija, a osmi nova geopolitika.

Za premijerov diplomatski posjet prvo Parizu, a zatim i Berlinu ovoga tjedna kazao je kako je odabir zemalja ispravan i relevantan jer Francuska i Njemačka tvore kičmu Europe. - Njemačka je, kao i cijela Europska unija, potresena ovom krizom izazvanom ratom u Ukrajini. Mora se preispitivati i mora propitivati i svoj položaj u Europi. Mora promijeniti svoj geopolitički položaj i mora sada razmišljati i o naoružanju što je potpuno novo u odnosu na stanje nakon 1945. godine - kazao je Milardović.

Na pitanje je li optimist po pitanju promjena kroz koje Europa prolazi kazao je da kada imamo u vidu cijelu cikličku sliku povijesti, imamo uspone i padove. Sada smo u padu. - Valjda će se taj sustav izvući i vratiti na svoje početne postavke koje su utemeljene na ideji ili konceptu moći - kazao je Milardović. Na pitanje vidi li opravdanje u velikom naoružavanju Europe koje traje kazao je kako je stvorena psihoza rata. Paralelno imamo raspravu o Drugom svjetskom ratu, ali i o trećem pred vratima te kako je pitanje u čijem je interesu stvorena ta priča i taj diskurs. Prema Milardoviću, to je nešto što odgovara jedino krugovima moći, elitama i industrijskim kompanijama kojima je svaki rat prilika za veliki posao.

- Filozof Boris Buden je dobro rekao da Europa sama sebe uništava zbog profita. Ovo nije neka ljevičarska dijagnoza propadanja Europe nego se objektivno vodi računa samo o profitu i kako će se iz tog profita što bolje živjeti. Ali to je za manjinu, rijetkima ide u ruke. Stanje odgovara strukturama moći i elitama koje u toj konfliktne situacije i na planetarnoj razini vide svoju šansu za nove profite. Profit se ne zamara etičkim dimenzijama niti sudbinama ili egzistencijama ljudi koji su pogođeni ratovima. Ratovi dobro dođu i oligarhiji - kazao je Milardović.

Stava je i da bi rat, ako bi počeo u Europi, Europu dokrajčio jer već sada je doživjela demografski slom. - Svi vladari u Europi trebaju prije nego što opali metak razmisliti što će biti s njihovim društvima, s kulturama društava i kakva će im biti budućnost - poručio je Milardović.

Osvrnuo se i na domaću politiku. Komentirao je novi savez četiri strančice desnice i kakve su im šanse. Kaže kako je jasno da je zapelo već na startu obzirom da uz DOMiNO, Hrvatske suvereniste, Blok za Hrvatsku i HSP nisu i neke druge stranke desnice. - Svaki lider sebe stavlja u poziciju središta glavnog aktera. Tu imamo ego, narcizam u politici... Sve su to prepreke integracije ili konstrukcije jedne kvalitetne političke desnice - kazao je Milardović koji za hrvatsku političku desnicu u usporedbi s europskom desnicom kaže da je na nižim razinama. Zbog HDZ-a se, dodaje, nije ni mogla strukturirati jer je HDZ taj koji kontrolira desni centar i uvijek bi se pobrinuo da nešto što je "kao kvalitetno i u mogućem nastajanju, bude razbijeno jer na taj način razbijaju konkurente".

- Ništa nije bolje niti na lijevoj strani gdje je svaki pokušaj stvaranja novih opcija isto završio fragmentacijom tih opcija jer su doživljene od strane socijaldemokrata kao kao konkurencija. Na taj je način stvoren duopol, a sada faktički jedan tip političkog monopola u političkom pluralizmu. Imamo sustav dominantne stranke - kaže Milardović.

Govorio je i o ustavnom patriotizmu za koji se zalaže, odnosno o poštivanju Ustava, a sudeći po proteklih pola godine kaže da smo od ustavnog patriotizma daleko. - U odnosu na Ustav procesi su išli prema lijevoj i desnoj radikalizaciji. Konstruirana polarizacija je u funkciji održavanja poretka moći i to akteri koji na njoj rade znaju. Znaju i da je to u njihovu interesu, a ja se pitam koji je tu naš interes kao građana. Je li naš interes identičan interesima konstruktora polarizacije koji nas tjeraju u razdoblje Drugog svjetskog rata i koji onda generiraju različite ove diskurse, bilo radikalno lijeve ili radikalno desne. Što se mene tiče, hvala lijepo, mene interesiraju vrijednosti centra i Ustav Republike Hrvatske, njegovo postojanje i njegova obrana - kaže Milardović.

Na pitanje tko je sve izašao iz okvira Ustava proteklih šest mjeseci, točnije od koncerta Marka Perkovića Thompsona, kaže kako je izlaženje iz okvira svako negiranje antifašizma koji je u preambuli Ustava, ali isto tako i zazivanje drugih državnih asocijacija. - Greška je konstruktora polarizacije društva u krivoj procjeni da mogu kontrolirati te procese. Ne mogu kontrolirati te procese, jer to su procesi koji se temelje na najprije na emocijama, a onda i na ideologijama i sukobu ideologija. To nije racionalan sklop. Ljude vode emocije, ne razum. U situacijama koje su emocionalno nabijene nema racionalnih prosudbi niti se može racionalno i argumentirano razgovarati već se može etiketirati i pljuvati, negirati... To je loše - kazao je Milardović.

Na pitanje može li se vladajućem HDZ-u održavanje ovakve situacije obiti o glavu kaže kako u svakom trenutku stvari mogu otići izvan kontrole jer se ne mogu na dugi rok održavati. - Hrvatska je na momente, u zadnjih šest mjeseci, izgledala kao Weimarska Republika. Ranjiva je demokracija, ranjiv Ustav. Trenutni tip diskursa baca cijelo društvo u talačku situaciju. Mi smo zarobljenici željeznog kaveza u koji su nas gurnule političke elite i interesne grupe. A ja se pitam tko kome daje pravo da nas zatoči - kaže Milardović. Živimo u društvu, nastavio je, koje je opterećeno različitim patologijama koje su se prenijele u politiku, jer politika je, odnosno država, kaže, samo centralna institucija koja drži cijeli opći društveni sustav na okupu. Kaže kako Vlada sije egzistencijalni strah. Nije to onaj tip straha koji smo, kaže Milardović, živjeli u starom režimu. Nitko nikoga, dodaje, neće zatvoriti zbog verbalnog delikta. To je tip straha gdje te, kaže, puste da govoriš, ali ti govoriš na način da razmišljaš o egzistencijalnim konotacijama svoga govora.

- Ljudi zbog egzistencijalnih razloga i dalje šapuću. Pa nismo se mi borili za šaputanja - kaže Milardović. Na pitanje zašto je Plenković promijenio ponašanje u zadnje vrijeme kaže kako je moć jedina vrijednost i kako u igri moći nema milosti. A onda, dodaje, idemo prema nečemu što se zove čisti Machiavelli.