Gledajte '240 sekundi' 24sata: Međimurje pod opsadom, još traže ubojicu: Našli su mu auto

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
ŽDRIJEB ZA SP 2026.
FOTO Kada se ona pojavila na pozornici svi su zaboravili na nogomet, Heidi Klum sve je očarala ovim izdanjem
ŠOKANTNA TRANSFORMACIJA
FOTO Podočnjaci, siva brada i iscrpljeni pogled: Pogledajte kako je rat promijenio Zelenskog
Zagrebački biser
Nekad skromno i tiho mjesto, danas pravi magnet: Ovo je nova oaza za mlade obitelji
Nikad glasnije