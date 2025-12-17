Naši Portali
ODUSTAO OD MEGAPROJEKTA U SRBIJI

Trumpov zet na mukama: Nakon srbijanskih prosvjednika pljusku mu opalio i Netflix

Autor
Zoran Vitas
17.12.2025.
u 22:36

Motiv za preuzimanje Warner Brosa očito je bila bojazan od prevelike snage Netflixa, koja bi se stvorila ponudom najvećeg svjetskog streamera. Jasno je da je najveći izvor ekraniziranog sadržaja danas YouTube, no kod profesionalnih produkcija ipak je riječ o organiziranom i odabiranom sadržaju s više vjerodostojnosti

Nakon što je odustao od nekretninskog projekta u Beogradu, Jared Kushner, zet Donalda Trumpa, odustao je i od neprijateljskog preuzimanja Warner Brosa. Ovaj posao, procijenjen na 108 milijardi dolara, planirao je s Davidom Ellisonom, sinom Larryja Ellisona, vlasnika Oraclea, nekoć najbogatijeg čovjeka na svijetu, kroz studio Paramount Skydance, svoj fond Affinity Partners te s arapskim partnerima. Odluka je uslijedila nakon što je uprava Warner Brosa odlučila preporučiti dioničarima tvrtke da odbiju ponudu Paramount Skydancea i prihvate Netflixovu.

Ključne riječi
Warner Bros SAD Jared Kushner

Komentara 2

Pogledaj Sve
RI
rimac444
22:44 17.12.2025.

Ceo svet bre protiv srba, očito najbolje da odu prijatelju Putinu.

MI
mile01
23:28 17.12.2025.

Ovaj Trampov zezžt može praviti svoj veliki hotel bilo gde u centru Beograda , ali on hoće baš na mestu generalštaba , objekta zaštićenog kao kulturna vrednost , jer je najveći modernistički objekat u Srbiji . Osim toga te dve ulice , Nemanjina i Kneza Miloša su prepune zgrada državnih ustanova iz vremena kraljevine Srbije , kraljevine SHS i SFRJ , koje su svojevrstan simbol srpske državnosti i suvereniteta u zadnja dva stoleća . Podizanje američkog hotela na mestu srušene jedne takve zgrade , koju su baš Amerikanci srušili , je svojevrstan conizam , koji na sreću nije uspeo . Kruže i priče da se ispod njega nalaze veliki objekti otporni i na nuklearne udare , povezani sa dubokim tunelima u više pravaca .

