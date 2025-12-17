Trumpov zet na mukama: Nakon srbijanskih prosvjednika pljusku mu opalio i Netflix

Nakon što je odustao od nekretninskog projekta u Beogradu, Jared Kushner, zet Donalda Trumpa, odustao je i od neprijateljskog preuzimanja Warner Brosa. Ovaj posao, procijenjen na 108 milijardi dolara, planirao je s Davidom Ellisonom, sinom Larryja Ellisona, vlasnika Oraclea, nekoć najbogatijeg čovjeka na svijetu, kroz studio Paramount Skydance, svoj fond Affinity Partners te s arapskim partnerima. Odluka je uslijedila nakon što je uprava Warner Brosa odlučila preporučiti dioničarima tvrtke da odbiju ponudu Paramount Skydancea i prihvate Netflixovu.