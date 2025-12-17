Trumpov zet na mukama: Nakon srbijanskih prosvjednika pljusku mu opalio i Netflix

Nakon što je odustao od nekretninskog projekta u Beogradu, Jared Kushner, zet Donalda Trumpa, odustao je i od neprijateljskog preuzimanja Warner Brosa. Ovaj posao, procijenjen na 108 milijardi dolara, planirao je s Davidom Ellisonom, sinom Larryja Ellisona, vlasnika Oraclea, nekoć najbogatijeg čovjeka na svijetu, kroz studio Paramount Skydance, svoj fond Affinity Partners te s arapskim partnerima. Odluka je uslijedila nakon što je uprava Warner Brosa odlučila preporučiti dioničarima tvrtke da odbiju ponudu Paramount Skydancea i prihvate Netflixovu.
SVE SAMO NE TRADICIONALNE
FOTO Pogledajte jaslice u Šibeniku: ZDS je hrvatski pozdrav iz 16. stoljeća, a Pavelić nije prodao Dalmaciju
DOBRO JE ZNATI
FOTO Ovo su stvari koje smijete nositi preko granice ako putujete u BiH ili iz BiH u Hrvatsku
TV IKONA
FOTO Zapalila internet! Samantha iz Seks i grada u 70. godini objavila fotke u badiću, komentari pljušte
Poznati glumac
Ceo svet bre protiv srba, očito najbolje da odu prijatelju Putinu.