Zašto udane žene varaju muževe? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Zašto se ljudi koji su u braku upuštaju u prijevaru, pitanje je na koje je odgovor pokušala pronaći internetska stranica Ashley Madison. Riječ je o portalu koji osobama u braku daje priliku da pronađu partnera za aferu. Rezultati su pokazali da je razlog za upuštanje u prijevaru nedostatak seksa kod kuće, a među njima prednjače Amerikanke.

U istraživanju je sudjelovalo 74.600 članova iz 26 zemalja. Ispitali su ih koliko često imaju spolne odnose u braku i to stavili u korelaciju s tim da su registrirani na "stranici za varanje". Amerikanke su na prvom mjestu top-ljestvice kad je u pitanju brak bez seksa.

Čak 22 posto Amerikanki iz istraživanja priznalo je da se ne seksaju sa svojim mužem, a brojke za druge zemlje su sljedeće: 18 posto žena u Velikoj Britaniji ne vodi ljubav sa suprugom, 16 posto u Hong Kongu, 12 posto u Španjolskoj, devet posto u Francuskoj te osam posto u Italiji i Brazilu.

"U SAD-u vjenčani imaju iste dvojbe kao i u drugim zemljama, ali nismo očekivali da će rezultati pokazati kako jedna od pet žena živi u braku bez seksa", zaključuju.