Analitičar Cvrtila: Čini se da Trump popušta Putinu cijelo vrijeme, a njegova administracija ne razmišlja slojevito o posljedicima!

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a stručnjak za međunarodne odnose i sigurnost profesor Vlatko Cvrtila komentirajući pregovore o okončanju rata u Ukrajini kaže kako se ni ovaj ništa neće dogoditi preko noći iako svi akteri tvrde da je dogovor blizu. Misli da je američka administracija spremna na presedan kojim bi se urušio međunarodni poredak o nepovredivosti granica uspostavljen sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

To će biti ozbiljan presedan jer tko kaže da sutra neće Rusija onda upasti u neku baltičku državu i okupirati teritorij gdje, recimo, žive Rusi. - Čini li se da su Amerikanci spremni na to? Mislim da jesu zato što oni ne ne razmišljaju. Čini mi se sadašnja administracija ne razmišlja o slojevito o određenim posljedicama. Oni vide problem i vide određena rješenja bez obzira na posljedice onoga tko je u to uključen i tko je žrtva, dakle, prije svega na Ukrajinu.

Cvrtili kaže da SAD imaju i imale su sredstva i alate da mogu izvršiti veći pritisak na Putina, ali to ne čine. Dakle, cijelu godinu se čini da ustvari Trump izravno popušta prema Putinu. Nekako se čini da nije previše voljan napraviti veći pritisak, a svima je jasno da bi veći pritisak na Rusiju u sigurno utjecao na njihovu ekonomiju, pa onda i na raspoloženje ili promjenu raspoloženja samog Putina.

Profesor Cvrtila kaže i da nije točna tvrdnja Donalda Trumpa da do rata ne bi došlo da je on bio predsjednik jer je Putin imao dugo u planu podčiniti Ukrajinu. Priča da se taj rat ne bi dogodio je priča ki bi da bi i naprosto ne stoji. Jer, očito je Putin imao namjeru jasno namjeru i ratom, odnosno agresijom na Ukrajinu, učiniti Ukrajinu nekakvim svojim vazalom.

Po mišljenju profesora Cvrtile do dogovora o kraju rata će doći sporazumom između SAD-a i Rusije, a manje će značiti što misli sama Ukrajina ili Europska unija. Na pitanje znači li to potvrdu teze koju zastupaju neki političari poput Viktora Orbana i Zorana Milanovića da se radi o proxy ratu u kojem je Ukrajina žrtva profesor Cvrtila kaže da je moguće da neke analize idu u tom smjeru.

Vjerojatno će u određenom povijesnom odmaku od ovoga početka rata biti i određene analize koje će govoriti u prilog tezi da je Ukrajina na određeni način iskorištena kao proxy akter da bi zabavljalo, uvjetno rečeno, odnosno da bi se vezalo u konfliktnom aranžmanu Rusiju. I to ne od 2022. godine nego 2014.godine kada je došlo do prevrata prosvjeda u Ukrajini i kada je već Europska unija, odnosno europski čelnici, stvorili neki oblik dogovora oko izbora, prijenosa vlasti itd. I stvar se preko noći promijenila.

