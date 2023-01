Potres u Albaniji, osjetio se i u Dubrovniku: 'Bilo je zastrašujuće'

Večeras je u 22.37 sati u Albaniji došlo do umjerenog potresa jačine od 4.7 po Richteru, i to 29 kilometra od glavnog grada Tirane. Epicentar potresa je bio na 2 kilometra dubine, a korisnici EMSC-a javljaju kako se potres osjetio se do Sarajeva, Skopja, pa sve do Dubrovnika.

''Bilo je zastrašujuće'', pišu korisnici, dok neki navode kako je kratko trajao.

''Vrlo snažno podrhtavanje, ali traje nekoliko sekundi'', pišu ostali.

Korisnici na Twitteru pišu kako su ljudi izašli na ulice te da se potres jako osjetio u glavnom gradu.

Felt in the capital. People in the streets https://t.co/AfeNkRwSAi — Celik Rruplli (@Celikso) January 15, 2023

Podsjetimo, sjeverozapadnu Albaniju pogodio je jak potres 26. studenog 2019., s izmjerenom magnitudom od 6.4 po Richteru. Potres se tada dogodio 16 kilometra od Mamurrasa, a trajao je najmanje 50 sekundi. Ukupno je 51 osoba poginula u ovom snažnom potresu, a najmanje 3.000 ljudi je bilo ozlijeđeno.

>> VIDEO Pula: Vlak na rivi naletio na kombi pa ga gurao više stotina metara