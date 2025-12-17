Naši Portali
'MORAJU SE PROVJERITI NA RAZINI USTANOVE'

Ministrica Hrstić: Ministarstvo zdravstva nije imalo prijavu o osječkom psihijatru

Zagreb: Irena Hrstić dala izjavu za medije nakon sjednice Vlade
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Autor
Romana Kovačević Barišić
17.12.2025.
u 20:05

Ministarstvo zdravstva na svaku prijavu koja dođe neovisno od koga i sa koje razine, da li se radi o korisniku usluge, o zdravstvenom djelatniku, uvijek postupa - kazala je Hrtić

Ministricu Irenu Hrstić novinari su pitali je li Ministarstvo zdravstva imalo saznanja o liječniku KBC-a Osijek, koji je izašao u javnost s tvrdnjom da je već ranije upozoravao na ponašanje kolege psihijatra koji je uhićen zbog zlostavljanja i drogiranja pacijenata adolescentske dobi.  

-  Ministarstvo zdravstva na svaku prijavu koja dođe neovisno od koga i sa koje razine, da li se radi o korisniku usluge, o zdravstvenom djelatniku, uvijek postupa. Dva su moguća načina postupanja, ili kroz jedinicu za kvalitetu koja je ustrojena u Ministarstvu zdravstva ili kroz odlazak  na teren zdravstvene inspekcije na tren. Konkretno u ovom slučaju Ministarstvo zdravstva nije imalo saznanja, nije bila prijava kod nas. Da li je bila prijava na razini zdravstvene ustanove, to treba pitati upravu. Inače je princip da ne samo Ministarstvo zdravstva nego svaka zdravstvena ustanova ima ustrojenu jedinicu za kvalitetu gdje se sve prijave, bile one anonimne ili potpisane, analiziraju kroz metodologiju koja je zadana za svaku zdravstvenu ustanovu - izjavila je ministrica Hrstić, izrazivši nadu da je po prijavi postupano i u KBC Osijek.  
Ključne riječi
psihijatar Osijek KBC osijek Irena Hrstić

Komentara 1

Pogledaj Sve
NE
NenadNikolicCroatia
20:08 17.12.2025.

Ovo joj je najbolji put prema vrhu hijerarhije. Gospođa ništa nije čula. Tako si je organizirala posao. Ide stopama Plenkovića, niti on često nije čuo. I evo ga gdje je. Na vrhu.

