Ministrica Hrstić: Ministarstvo zdravstva nije imalo prijavu o osječkom psihijatru

Ministricu Irenu Hrstić novinari su pitali je li Ministarstvo zdravstva imalo saznanja o liječniku KBC-a Osijek, koji je izašao u javnost s tvrdnjom da je već ranije upozoravao na ponašanje kolege psihijatra koji je uhićen zbog zlostavljanja i drogiranja pacijenata adolescentske dobi.

- Ministarstvo zdravstva na svaku prijavu koja dođe neovisno od koga i sa koje razine, da li se radi o korisniku usluge, o zdravstvenom djelatniku, uvijek postupa. Dva su moguća načina postupanja, ili kroz jedinicu za kvalitetu koja je ustrojena u Ministarstvu zdravstva ili kroz odlazak na teren zdravstvene inspekcije na tren. Konkretno u ovom slučaju Ministarstvo zdravstva nije imalo saznanja, nije bila prijava kod nas. Da li je bila prijava na razini zdravstvene ustanove, to treba pitati upravu. Inače je princip da ne samo Ministarstvo zdravstva nego svaka zdravstvena ustanova ima ustrojenu jedinicu za kvalitetu gdje se sve prijave, bile one anonimne ili potpisane, analiziraju kroz metodologiju koja je zadana za svaku zdravstvenu ustanovu - izjavila je ministrica Hrstić, izrazivši nadu da je po prijavi postupano i u KBC Osijek.