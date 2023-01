Zagrepčani osjetili novi slabiji potres: 'Nije zatresao kao jutros, samo je bio glasan'

Nakon jutrošnjeg slabijeg potresa koji je zatresao Zagreb i okolicu, građani su u poslijepodnevnim satima mogli osjetiti novo podrhtavanje. Naime, potres jačine 1.3 po Richteru zatresao je 11 kilometara od centra grada, a brojni korisnici ponovno su potvrdili kako se podrhtavanje i osjetilo.

Epicentar potresa je bio na 4 kilometra dubine, a brojni Zagrepčani, ponajprije iz Markuševca, javljaju kako se potres ''lagano osjetio''.

🔔#Earthquake (#potres) M1.3 occurred 11 km N of Zagreb - Centar (#Croatia) 3 min ago (local time 15:45:20). More info at:

