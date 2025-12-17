Geopolitički i industrijski pothvat Europe u utrci s Kinom i SAD-om u Južnoj Americi

Trgovinski dogovor Europske unije i Mercosura, o kojem se s većim ili manjim intenzitetom pregovara već 25 godina, u sadašnjem geopolitičkom trenutku – kada američki predsjednik Donald Trump napušta globalne sporazume i vodi trgovinske ratove te kada Kina agresivnom izvoznom strategijom preuzima ulogu glavnog strateškog partnera globalnog Juga – više je od običnog trgovinskog dogovora. EU i članice južnoameričkog trgovinskog bloka Mercosur, a riječ je o Brazilu, Argentini, Urugvaju i Paragvaju, trebale bi u subotu zaključiti povijesni dogovor, kojim će stvoriti jednu od najvećih zona slobodne trgovine na svijetu.