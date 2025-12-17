Naši Portali
SPORAZUM KOJI LJUTI SVE

Geopolitički i industrijski pothvat Europe u utrci s Kinom i SAD-om u Južnoj Americi

Autor
Denis Romac
17.12.2025.
u 19:45

EU s Mercosurom uspostavlja ogroman međukontinenentalni sporazum, što će Europi osigurati pristup kritičnim metalima i omogućiti diverzifikaciju lanaca opskrbe

Trgovinski dogovor Europske unije i Mercosura, o kojem se s većim ili manjim intenzitetom pregovara već 25 godina, u sadašnjem geopolitičkom trenutku – kada američki predsjednik Donald Trump napušta globalne sporazume i vodi trgovinske ratove te kada Kina agresivnom izvoznom strategijom preuzima ulogu glavnog strateškog partnera globalnog Juga – više je od običnog trgovinskog dogovora. EU i članice južnoameričkog trgovinskog bloka Mercosur, a riječ je o Brazilu, Argentini, Urugvaju i Paragvaju, trebale bi u subotu zaključiti povijesni dogovor, kojim će stvoriti jednu od najvećih zona slobodne trgovine na svijetu.

Ključne riječi
Trump Geopolitika trgovinski sporazum Mercosur EU

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Čepiga.
Čepiga.
20:09 17.12.2025.

Bravo, tako treba. Slobodna trgovina bez carina i barijera, neka odluči kupac.

