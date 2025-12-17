Zelenski poslao jasnu poruku saveznicima uoči ključne odluke: 'Pokažite im'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je u srijedu ukrajinske saveznike da osiguraju potporu za Kijev i pokažu Rusiji da je rat "besmislen", uoči ključnog samita Europske unije na kojem bi se trebalo razgovarati o ruskoj zamrznutoj imovini. "Ishod ovih sastanaka – ishod za Europu – mora biti takav da Rusija osjeti da će njezina želja za nastavkom borbe sljedeće godine biti besmislena jer će Ukrajina imati podršku“, rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju. Pozvao je ukrajinske partnere da donesu odluku o korištenju gotovo 250 milijardi dolara zamrznute ruske državne imovine u Europskoj uniji, od kojih se većina nalazi u belgijskom Euroclearu, za podršku zajmu Ukrajini.

Vlade EU-a složile su se prošli tjedan da sredstva ostanu zamrznuta do daljnjega, umjesto da se svakih šest mjeseci glasa o produljenju takvog statusa. Neki europski čelnici usprotivili su se planu jer strahuju da bi za njih mogao predstavljati pravni rizik. "Trebamo da svi naši partneri imaju hrabrosti vidjeti istinu, priznati istinu i djelovati u skladu s tim“, rekao je Zelenski. Dodao je da Rusija svojim postupcima pokazuje da namjerava nastaviti borbu sljedeće godine. "Saveznici u Sjedinjenim Državama često kažu da se čini da Rusija želi prekinuti rat. Ali Rusija šalje potpuno drugačiju retoriku i signale, uključujući službene naredbe svojoj vojsci.“

U srijedu je u Moskvi predsjednik Vladimir Putin izjavio da će Rusija silom zauzeti još teritorija u Ukrajini ako se Kijev i europski političari, koje je nazvao "praščićima", ne angažiraju oko američkih prijedloga za mirovno rješenje. Govoreći na godišnjem sastanku u Ministarstvu obrane, ruski predsjednik okrivio je bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena za "svjesno" započinjanje rata u Ukrajini i rekao da su "europski praščići" odmah podržali Amerikance.

Američki Senat glasao je uvjerljivom većinom glasova u srijedu za zakon o obrambenoj politici vrijedan 901 milijardu dolara, koji uključuje podršku i Ukrajini i Europi, šaljući ga Bijeloj kući koja je rekla da će ga predsjednik Donald Trump potpisati. NDAA, ili Zakon o odobrenjima za nacionalnu obranu, kompromis je više različitih mjera usvojenih ranije ove godine u Zastupničkom domu i Senatu. On dopušta rekordnih $901 milijardu dolara godišnjeg izdvajanja za vojsku što uključuje rast plaća od 4 posto za vojsku, kupnju vojne opreme i napore za jačanje konkurentnosti s američkim rivalima Kinom i Rusijom. Senat je usvojio zakon sa 77 glasova za i 20 protiv, uz snažnu potporu obiju stranaka. Zastupnički dom usvojio je zakon prošli tjedan.

Zakon predviđa 800 milijuna dolara za Ukrajinu, 400 milijuna dolara za svaku od sljedeće dvije godine, kao dio Inicijative za sigurnosnu pomoć Ukrajini koja plaća američkim tvrtkama za oružje za ukrajinsku vojsku.Također odobrava Baltičku sigurnosnu inicijativu i osigurava 175 milijuna dolara za potporu obrani Latvije, Litve i Estonije.

Zakonodavci su u NDAA uključili nekoliko odredbi koje jačaju sigurnost Europe. Ograničava se mogućnost Ministarstva obrane da smanji broj američkih snaga u Europi na manje od 76.000 i zabranjuje američkom zapovjedniku za Europu da se odrekne titule vrhovnog zapovjednika NATO-a.