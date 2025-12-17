U komunizam je bilo lakše ući nego iz njega izaći

Jedan od političkih vođa legendarnog sindikalnog pokreta Solidarnost u Poljskoj Adam Michńik, disident u toj komunističkoj zemlji, pa ponovno disident u postkomunističkoj vlasti je napisao: "Lakše je u komunizam ući nego iz njega izići." Ovom fenomenu putova izlaska iz komunizma i funkcioniranja postkomunističkih društava malo je posvećeno pravih ozbiljnih studija i radova, tako da mnoštvo društava postkomunističkih zemalja uporno traže prava rješenja koja će zadovoljiti kriterije demokracije, ekonomije, ljudskih individualnih i kolektivnih prava kakva nudi poznati zapadni svijet. U tim procesima službeno demokratska društva nude stara rješenja prošlosti koja su prevladana i suvremene pristupe demokratskih sloboda da je svaka zemlja priča za sebe s mnoštvom po nekad čudnih pojava koje se nisu nikada u povijesti vidjele. Jedno je sigurno, uporno se odbacuju kao potpuno nedopustiva neka pozitivna dostignuća ranijeg sustava, a da nisu ozbiljno pripremljena nova suvremena. Moramo se podsjetiti na to što je to komunizam i koje atribucije sa sobom nosi u razvoju i kakve učinke proizvodi. On je potpuno nov sustav u političkoj povijesti svijeta nastao na učenjima Karla Marxa, Friedricha Engelsa, Vladimira Lenjina i mnoštva drugih gdje je u polaznoj osnovi zamijenjena uloga individualnih prava koja su potpuno stavljena u funkciju kolektiva – radničke klase.