Velika promjena u susjedstvu: Država nudi tisuće eura onima koji rade prekovremeno i umirovljenicima

Nakon zasjedanjanja austrijske Vlade, u srijedu su na konferenciji za medije čelnici triju vladajućih stranaka, savezni kancelar Christian Stocker iz Narodne stranke (ÖVP), potkancelar Andreas Babler iz Socijaldemokratske (SPÖ) i ministrica vanjskih poslova Beate Meinl-Reisinger iz Neosa predstavili nove mjere koje bi, kako su istaknuli, “rad trebale učiniti atraktivnijim”. Posebno za starije ljude i umirovljenike, ali i za radnike koji s obzirom na prirodu posla moraju raditi prekovremeno. Kancelar Stocker uvodno je rekao kako odlazak u mirovinu, ne mora značiti i kraj radnog vijeka. Naprotiv Vlada nudi i starijim, umirovljenim Austrijancima atraktivnu ponudu, ako uz mirovinu, nastave raditi. “Onaj tko se uz mirovinu odluči nastaviti raditi od 1. siječnja 2027. godine dobiva poreznu olakšicu u visini od 15.000 eura godišnje.

To će se odnositi i na samozaposlene i za zaposlenike”, istakao je Stocker. Oko ove odluke, kako je poznato, bilo je natezanja između socijaldemokrata (SPÖ) i narodnjaka (ÖVP), koji su odbili traženje SPÖ-a da se uvede tzv. “flat tax” samo za one koji su bili u radnom odnosu, a ne i za slobodnjake, što je ÖVP odbio, uz poruku - “svi, ili nitko”. Austrijski kancelar je napomenuo, da se očekuje da će Paket mjera zapošljavanja za starije osobe, kojem je cilj zadržati zaposlene starije od 60 godina u radnom procesu, biti donesen u tijeku 2026. godine. U tu svrhu, kako se je čulo od svih govornika, trebao bi se razviti sustav praćenja i poticanja, čije se pojedinosti još uvijek ne znaju.

Također je istaknuto da će Vlada od 2027. godine nadalje, s dodatnih 100 milijuna eura godišnje poticati mjere koje promiču integraciju starijih radnika na tržište rada. U 2028. i 2029. godini tom će se iznosu dodati i sredstva ušteđena ukidanjem dopunskog sustava osiguranja, kojim se je moglo povećati svoju mirovinu dodatnim dobrovoljnim doprinosima. Na Pressici je također bilo riječi i o tzv. drugom stupu mirovinskog sustava, koji Vlada želi učiniti atraktivnijim. Trenutno je ta opcija uplate u 2. stup mirovinskog sustava dostupna samo oko 25 posto djelatnika, jer je poslodavcu prepušteno na dobru volju hoće li tu opciju, ponuditi svom zaposleniku.

“Stav Vlade je da ta mogućnost mora vrijediti za sve zaposlene. Kako bi se osigurao pristup svim zaposlenicima, planira se donošenje Općeg sporazuma o mirovinskom fondu. To će omogućiti slobodan prijenos sredstava iz novog sustava otpremnina radnika u mirovinski fond”, rekla je šefica Neosa Beate Meinl Reisinger dodavši: “U teškim slučajevima, poput dugotrajne nezaposlenosti ili teške bolesti, bit će omogućen ograničen, kontroliran pristup djelu prava iz mirovinskog fonda. Ispitat će se i mogućnost povlačenja uplaćenih sredstava nakon odlaska u mirovinu. Novi sustav otpremnina također će se reformirati do 2027. godine”. Ono što je također posebno istaknuto je da bi se godišnji neoporezivi odbitak i za doprinose u privatne mirovinske fondove, trebao povećati.

Kancelar Stocker je rekao kako financiranje navedenih mjera neće dodatno opteretiti državni proračun. Uz obrazloženje da je za “Flat Tax” za sljedeću godinu bilo predviđeno 300 milijuna eura i da će taj iznos biti ušteđen odgodom primjene navedenog Paketa mjera, za godinu dana. Ono na što pritom ne treba zaboraviti je, da financijski posrnula Austrija ima velike “rupe” u svom državnom proračunu, zbog čega je i pod nadzorom Europske unije. Daljnja, danas donesena odluka austrijske Vlade odnosi se na novu poreznu olakšicu za prekovremeni rad. “Vlada je odlučila od 1.1. 2026. do 15 isplata prekovremenog rada mjesečno, u ukupnom maksimalnom iznosu od 170 eura, osloboditi plaćanja poreza.

To je nagrada onima koji rade, da vide da se isplati raditi”, rekao je potkancelar Babler. Uz napomenu da će naknada za rad nedjeljom i na državne praznike, biti će porezno povoljnija i ostat će oslobođena poreza do vrijednosti od 400 eura mjesečno. Svi govornici su istaknuli da se rad, dodatni angažman i odgovornost moraju isplatiti i nagraditi. Prema njihovim navodima, novodoneseni Paket mjera vide kao važan signal odaslan svim zaposlenicima, i mladima i starijima, o čijem radu ovisi kako gospodarski tako i financijsko- socijalni sustav zemlje.