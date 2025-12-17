Naši Portali
DRAMATIČNA PORUKA

Dinamova legenda javila se iz Maksimira: Spavat ću na stadionu dok me ne prime!

Zagreb: Slavko Ištvanić gostovao u emisiji Večernjeg lista
Emica Elvedji/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
17.12.2025.
u 12:50

– Sada sam tu, na stadionu i čekam da me netko primi. Ako se to ne dogodi danas, spreman sam ovdje čekati danima. Ponio sam vreću za spavanje – kazao nam je Slavko Ištanić

Legendarni Slavko Ištvanić (59) nogometaš je s 527 nastupa za Dinamo, od toga četiri godine s kapetanskom vrpcom. Ištvanić je bio prvak s Dinamom 1993. godine te ima naslov pobjednika Hrvatskog kupa iz 1994. godine.

Javio nam se u srijedu u podne sa stadiona u Maksimiru. Poznata je Ištvanićeva priča o navodnom novčanom dugu za koji, prema ugovorima koje posjeduje, smatra da mu ga Dinamo duguje već više od trideset godina. Mjesecima Ištvanić bezuspješno pokušava stupiti u kontakt s nekim od Dinamovih čelnika, tražeći da ga prime kako bi, kako kaže, ostvario samo ono što mu pripada.

– Sada sam tu, na stadionu i čekam da me netko primi. Ako se to ne dogodi danas, spreman sam ovdje čekati danima. Ponio sam vreću za spavanje. Ako treba, spavat ću u autu na parkingu, sve dok me netko od klupskih čelnika ne primi. Ja se do tada odavde ne mičem! – kazao nam je Ištvanić, koji će na stadionu dočekati i večerašnju Skupštinu Dinama.    
Avatar Aurel
Aurel
16:35 17.12.2025.

a možda da nesretniku netko kaže da je APSOLUTNA zastara na novčana potraživanja nastupa nakon 10 godina. nakon tog roka dug i dalje postoji, ali se ne može naplatiti sudskim putem, nego samo dogovorom. dakle, ako u roku od 10 godina od nastanka duga nije podnio sudsku tužbu, nakon toga više ne može na sud...

Avatar Scheweningen
Scheweningen
16:19 17.12.2025.

Kako se lako postaje leganda u ovoj zemlji to nema nigdje na svijetu. Sad i Slavko postade legenda Dinama. iz tog doba su legende bile, pok.Cico, stef deveric, snjesko Cerin, Mlinka i Zeko i Vilson Djoni.

Avatar messerschmidt
messerschmidt
14:05 17.12.2025.

Preko suda? Teško da ima potrebne papire. U 30 godina bi se to čak i na našem sudu riješilo. Što ako su obećanja bila na riječ, rukovanje i gledanje u oči, a to niti jedan sud ne bi uvažio.

