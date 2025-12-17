Dinamova legenda javila se iz Maksimira: Spavat ću na stadionu dok me ne prime!

Legendarni Slavko Ištvanić (59) nogometaš je s 527 nastupa za Dinamo, od toga četiri godine s kapetanskom vrpcom. Ištvanić je bio prvak s Dinamom 1993. godine te ima naslov pobjednika Hrvatskog kupa iz 1994. godine.

Javio nam se u srijedu u podne sa stadiona u Maksimiru. Poznata je Ištvanićeva priča o navodnom novčanom dugu za koji, prema ugovorima koje posjeduje, smatra da mu ga Dinamo duguje već više od trideset godina. Mjesecima Ištvanić bezuspješno pokušava stupiti u kontakt s nekim od Dinamovih čelnika, tražeći da ga prime kako bi, kako kaže, ostvario samo ono što mu pripada.

– Sada sam tu, na stadionu i čekam da me netko primi. Ako se to ne dogodi danas, spreman sam ovdje čekati danima. Ponio sam vreću za spavanje. Ako treba, spavat ću u autu na parkingu, sve dok me netko od klupskih čelnika ne primi. Ja se do tada odavde ne mičem! – kazao nam je Ištvanić, koji će na stadionu dočekati i večerašnju Skupštinu Dinama.