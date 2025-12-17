Zadarski dom zdravlja dobio mobilnu ambulantu za nepokretne bolesnike u najudaljenijim dijelovima županije

Nakon što su prije dva tjedna na zadarskom arhipelagu zaplovile prve mobilne ljekarne, Zadarska županija nastavlja s digitalizacijom i mobilnošću zdravstvenog sustava. Dom zdravlja Zadarske županije službeno je preuzeo prvu mobilnu ambulantu, suvremeno opremljenu „ordinaciju na kotačima“ koja će pružati medicinske usluge stanovnicima u najudaljenijim i infrastrukturno zapostavljenim dijelovima županije.

Riječ je o realizaciji nacionalnog projekta vrijednog 5,3 milijuna eura, financiranog kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO). U sklopu ovog projekta Ministarstvo zdravstva nabavilo je ukupno 33 interventna vozila, od kojih su dva namijenjena Zadarskoj županiji. Prvo vozilo je već isporučeno, dok se dolazak drugog očekuje tijekom 2026. godine.

Mobilna ambulanta nije tek prijevozno sredstvo, već potpuno opremljen medicinski prostor sa softverskom i uredskom podrškom. Timovi obiteljske medicine u njoj će obavljati preglede, propisivati terapije, izdavati uputnice i recepte te obilaziti nepokretne bolesnike u njihovim domovima - izvjestili su iz Zadarske županije.

Župan Josip Bilaver naglasio je kako je cilj ove investicije postizanje jednakog zdravstvenog standarda u svakom kutku županije.

„Novi projekt mobilnih ambulanti logičan je nastavak naših ulaganja, nakon što smo uspješno implementirali dvije mobilne brodice-ljekarne. Naš je prioritet osigurati pristup kvalitetnoj skrbi svakom stanovniku, bez obzira živi li na otoku ili u zaleđu. Ove ambulante su rješenje za naše starije sugrađane kojima liječnik sada doslovno dolazi na vrata. Ovo je temelj sigurnosti i kvalitete života kojoj težimo“, poručio je Bilaver.

- Operativno provođenje projekta osigurano je tripartitnim sporazumom između Ministarstva, Županije i Doma zdravlja. Liječničke timove organizirat će Dom zdravlja Zadarske županije koji će po dovršetku administrativnih priprema izraditi precizan plan i dinamiku obilazaka terena te definirati rute kretanja. O točnim lokacijama i terminima u kojima će mobilna ambulanta boraviti u njihovim mjestima, stanovnici će biti pravovremeno obaviješteni.

Ovim iskorakom Zadarska županija potvrđuje lidersku poziciju u uvođenju inovativnih rješenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, stavljajući fokus na najranjivije skupine društva - istakli su iz Zadarske županije.