VIDEO Putin u govoru o 'europskim prascima' spomenuo Srbe kao najveće žrtve raspada Jugoslavije

U emotivnom i pomalo prijetećem govoru na sjednici proširenog kolegija Ministarstva obrane Rusije, kojeg danas prenose najvažniji ruski i europski mediji s naglaskom na citat u kojemu Putin o Europljanima govori kao o “europskim prascima” koji su se “odmah uključili u posao prethodne američke administracije u nadi da će se okoristiti od raspada naše zemlje”, ruski predsjednik Vladimir Putin govorio je i o raspadu Jugoslavije kao o razaranju “jednog naroda”, Srba, za što su, po Putinu, krivi političari na zapadu.

Večernji list preslušao je Putinov govor na ruskom i možemo prvi javiti citat o tom dijelu u kojem Putin govori o raspadu Jugoslavije. Govor je, inače, započeo podsjećanjem na raspad SSSR-a, kada se Rusima, kako je rekao, činilo da će “vrlo brzo postati članovima takozvane civilizirane obitelji europskih naroda, civilizirane zapadne obitelji”.

- Danas se pokazuje da nikakve civilizacije ondje nema, samo degradacija. No, to nije važno. Tada se činilo da je to odlično i da ćemo postati punopravnim, ravnopravnim dijelom te obitelji. Ništa se takvoga nije dogodilo. Nismo postali nikakvim ravnopravnim dijelom te obitelji. Naprotiv. Rusiju su nastavili pritiskati sa svih strana i, čak štoviše, sve silnije i silnije. Praktički sve se rješavalo, u odnosima prema Rusiji, s pozicije sile. Tapšali su nas po leđima, pozivali nas na razne svečanosti, ali svoje interese u smjeru Rusije zapad je nametao silom, uključujući i oružanu silu - rekao je Putin, objasnivši da je oružana sila bila vidljiva kroz podršku separatizmu i terorizmu na tlu Ruske Federacije.

Nakon toga, u nabrajanju svega što vidi kao glavne grijehe zapadne politike prema Rusiji do trenutka kad on odlučuje uzvratiti udarac invazijom na Ukrajinu, Putin dolazi do teme raspada Jugoslavije. To je, inače, česta tema u njegovim govorima tijekom mnogih godina, jer ruski predsjednik u NATO-ovu bombardiranju Savezne republike Jugoslavije 1999. vidi dokaz da su zapadni saveznici prvi prekršili Povelju Ujedinjenih naroda. Koju je on prekršio napadom na susjednu suverenu državu, Ukrajinu.

- Ništa više nije funkcioniralo od onoga što je stvoreno u poslijeratnom razdoblju. Sve je vrlo brzo počelo propadati. Sva ta pravila, i Povelja UN-a, počeli su se ignorirati. Pa, događaji u Jugoslaviji, što je to, gdje je tamo Povelja UN-a?! Primjena sile. O tome smo puno puta govorili, i to je činjenica. Gdje je? Nema ničega. Jednostavno su radili ono što su smatrali nužnim. Ako bi im uspjelo prelomiti, prinuditi na glasanje, dobro. Ali ako to nije išlo, nije ih bilo briga. Upotrijebili su izravnu oružanu silu. I rastrgali su, na koncu, Jugoslaviju. I Srbe su rastrgali na različite države i stanove. Rastavili su jedan narod i to je sve. Sad neću govoriti o širenju NATO-a, što je očigledna stvar… - rekao je Putin i potom nastavio govoriti o širenju NATO-a kao sigurnosnom ugrožavanju Rusije.

Nekoliko minuta kasnije, došao je do teze da su Ukrajinci, Amerikanci i Europljani organizirali državni udar u Ukrajini i da su oni, a ne Rusi, zapravo započeli rat u Ukrajini.

- Nismo mi 2022. započeli rat, nego su destruktivne sile Ukrajine, uz podršku zapada, pa i sâm zapad, potaknuli taj rat. Mi se samo trudimo završiti ga, okončati. Pri čemu smo u početku to pokušavali mirnim sredstvima, pregovorima u Minsku, kao što se sjećate. A potom smo bili prisiljeni uključiti vojnu komponentu jer smo shvatili da nas obmanjuju. Nisu se ni spremali ništa ispuniti. Jednostavno su uzeli pauzu kako bi opremili oružane snage Ukrajine. Svjesno su, uvjeren sam da su svjesno doveli do rata. Predsjednik Trump govori da se ništa od toga ne bi dogodilo da je on tada bio predsjednik. Moguće je da je u pravu. Jer je prethodna administracija svjesno djelovala prema oružanom sukobu. Smatram da je jasno zašto. Svi su pretpostavljali da će u kratkom vremenu razrušiti Rusiju, razvaliti. Europski prasci odmah su se uključili u taj posao prethodne američke administracije u nadi da će se okoristiti raspadom naše države. I vratiti sebi to što je bilo izgubljeno u prethodnom povijesnom razdoblju. I potruditi se dobiti revanš. Kao što je sada svima postalo očigledno, svi ti pokušaji i svi ti destruktivni planovi prema Rusiji u potpunosti su propali. U potpunosti. Rusija je pokazala svoju stabilnost u ekonomiji, financijama, u unutarnjepolitičkom stanju društva i, na koncu, u sferi obrambene sposobnosti - rekao je Putin.

Na kraju, govor je zaključio tezom da će Rusija pridobiti na svoju stranu i političare u Europi, kao što je pridobila predsjednika SAD-a nakon smjene Joea Bidena Donaldom Trumpom na predsjedničkim izborima prije godinu dana.

- Kao i ranije, spremni smo voditi pregovore i rješavati sve probleme mirnim putem. Administracija SAD-a pokazuje takvu spremnost i vodimo s njima dijalog. Nadam se da će se to dogoditi i s Europom. Malo je vjerojatno da je to moguće s postojećim političkim elitama. Ali u svakom slučaju to će biti neizbježno, zbog našeg daljnjeg jačanja, ako ne s postojećim političarima, onda nakon smjene političkih elita u Europi - zaključio je Putin.