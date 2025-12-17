Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 198
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
SUMMIT U BRUXELLESU

Plenković sugerirao da, ako ubrzano ulazi Ukrajina, u EU moraju ući svi kandidati

Bruxelles: Premijer Andrej Plenković dolazi na summit Europskog vijeća
NICOLAS MAETERLINCK/BELGA
Autor
Tomislav Krasnec
17.12.2025.
u 20:10

Nema logike da se nekome geopolitički ubrzava proces, a da netko drugi nastavlja ići korak po korak i da im se gleda svaki zarez. Kakav god pogled bio, tretman svih zemalja u procesu proširenja treba biti jednak - izjavio je Plenković na ulasku na summit EU-a i zapadnog Balkana

Ako se zbog geopolitičkih razloga, odnosno mirovnog sporazuma, ubrzava proces pristupanja Ukrajine Europskoj uniji, nema smisla da se pristupanje ne ubrza i drugim kandidatima, pa i zemljama zapadnog Balkana. Takvu je poruku, ponešto drugim riječima, večeras izrekao premijer Andrej Plenković u izjavi novinarima na ulasku na summit lidera Europske unije i zemalja zapadnog Balkana u Bruxellesu. Pozivu na taj summit odazvali su se svi osim predstavnika Srbije, čiji predsjednik Aleksandar Vučić sve više pogoršava napredak svoje zemlje prema EU. 

Upitan o mogućnosti da se u mirovnom sporazumu - o kojem se intenzivno pokušava pregovarati posljednjih tjedana između Amerikanaca, Rusa, Ukrajinaca i pojedinih europskih predstavnika - kao jedno od sigurnosnih jamstava za Ukrajinu spomene ulazak Ukrajine u članstvo Europske unije 1. siječnja 2027., Plenković je odgovorio kako je vidio medijska izvješća o tome. 

- I to je ono što utječe na promjenu optike. Sad se u širem procesu dolazi do određenih sugestija i kalkulacija koje znatno mijenjaju ozračje i opću dinamiku procesa proširenja. Sad smo u fazi gdje ne bih rekao da je došlo do potpune promjene paradigme, ali da je moguće da se stvari pogledaju malo drugim očima nego što je to bilo prije. Ako se krene tim putem, onda je sve moguće. Jer onda nema logike da se nekome geopolitički ubrzava proces, a da netko drugi nastavlja ići korak po korak i da im se gleda svaki zarez, svaki detalj. Kakav god pogled bio, tretman svih zemalja u procesu treba biti jednak. To je ono što mi mislimo - izjavio je Plenković. 

Po njemu, na summitu Europskog vijeća koji počinje sutra, u formatu 27 šefova država ili vlada, treba vidjeti kojom dinamikom i kojim (novim) pristupom proces proširenja ide dalje. ”Jer očito se atmosfera promijenila”, poručio je Plenković. “Sve više se na proces proširenja pokušava staviti svojevrsna geopolitička optika, koja ima sasvim drugi cilj nego obična optika. Što znači da bi se neki procesi mogli dovršavati brže nego prije”. 

Mađarski premijer Viktor Orban u svojoj je izjavi novinarima na ulasku na summit branio interese Srbije kao ključne zemlje koju treba pogurati prema članstvu u EU. “Srbija je ključna zemlja, ali cijeli proces proširenja je potpuni neuspjeh u posljednje 4 godine. Srbija se nije pomakla ni centimetra. Bez Srbije ne može se ništa napraviti, a ovdje je sramotan tretman prema Srbiji. Ponašamo se na neprihvatljiv način. Moramo podići Srbiju, a onda ići s drugima. Sada radimo suprotno od toga, što je neprihvatljivo”, poručio je Orban. 

Ključne riječi
Ukrajina summit proširenje EU Andrej Plenković

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar JustWatchMe
JustWatchMe
20:15 17.12.2025.

Plenkoviću, ne razumim taktiku, ali Srbija sigurno NEĆE ubrzano ili ćeš ti ubrzano odletjeti!

Avatar JustWatchMe
JustWatchMe
20:00 17.12.2025.

Orbane, dabogda dobio rak gušterače. Brz i efikasan

Avatar comandante
comandante
20:00 17.12.2025.

ako ukrajina, koja ne ispunjava niti jedan zahtjev, udje u EU, što je čisto jeftino politikanska odluka, treba raspisati referendum o izlasku iz EU!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!