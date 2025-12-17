Plenković sugerirao da, ako ubrzano ulazi Ukrajina, u EU moraju ući svi kandidati

Ako se zbog geopolitičkih razloga, odnosno mirovnog sporazuma, ubrzava proces pristupanja Ukrajine Europskoj uniji, nema smisla da se pristupanje ne ubrza i drugim kandidatima, pa i zemljama zapadnog Balkana. Takvu je poruku, ponešto drugim riječima, večeras izrekao premijer Andrej Plenković u izjavi novinarima na ulasku na summit lidera Europske unije i zemalja zapadnog Balkana u Bruxellesu. Pozivu na taj summit odazvali su se svi osim predstavnika Srbije, čiji predsjednik Aleksandar Vučić sve više pogoršava napredak svoje zemlje prema EU.

Upitan o mogućnosti da se u mirovnom sporazumu - o kojem se intenzivno pokušava pregovarati posljednjih tjedana između Amerikanaca, Rusa, Ukrajinaca i pojedinih europskih predstavnika - kao jedno od sigurnosnih jamstava za Ukrajinu spomene ulazak Ukrajine u članstvo Europske unije 1. siječnja 2027., Plenković je odgovorio kako je vidio medijska izvješća o tome.

- I to je ono što utječe na promjenu optike. Sad se u širem procesu dolazi do određenih sugestija i kalkulacija koje znatno mijenjaju ozračje i opću dinamiku procesa proširenja. Sad smo u fazi gdje ne bih rekao da je došlo do potpune promjene paradigme, ali da je moguće da se stvari pogledaju malo drugim očima nego što je to bilo prije. Ako se krene tim putem, onda je sve moguće. Jer onda nema logike da se nekome geopolitički ubrzava proces, a da netko drugi nastavlja ići korak po korak i da im se gleda svaki zarez, svaki detalj. Kakav god pogled bio, tretman svih zemalja u procesu treba biti jednak. To je ono što mi mislimo - izjavio je Plenković.

Po njemu, na summitu Europskog vijeća koji počinje sutra, u formatu 27 šefova država ili vlada, treba vidjeti kojom dinamikom i kojim (novim) pristupom proces proširenja ide dalje. ”Jer očito se atmosfera promijenila”, poručio je Plenković. “Sve više se na proces proširenja pokušava staviti svojevrsna geopolitička optika, koja ima sasvim drugi cilj nego obična optika. Što znači da bi se neki procesi mogli dovršavati brže nego prije”.

Mađarski premijer Viktor Orban u svojoj je izjavi novinarima na ulasku na summit branio interese Srbije kao ključne zemlje koju treba pogurati prema članstvu u EU. “Srbija je ključna zemlja, ali cijeli proces proširenja je potpuni neuspjeh u posljednje 4 godine. Srbija se nije pomakla ni centimetra. Bez Srbije ne može se ništa napraviti, a ovdje je sramotan tretman prema Srbiji. Ponašamo se na neprihvatljiv način. Moramo podići Srbiju, a onda ići s drugima. Sada radimo suprotno od toga, što je neprihvatljivo”, poručio je Orban.