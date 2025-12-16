Naši Portali
OPTUŽIO DJEČAKA ZA POŽAR

Znamo tko je 'Mrtin Hućek' koji je odlučio uništiti naše dijete: 'Policija nije uopće željela čuti ime'

Autor
Marina Borovac
16.12.2025.
u 22:00

U videoobjavi Saša Vukić naveo je kako je ispod komentara na tekstove, kao i na profilu Sašine kuhinje, netko imenom i prezimenom, adresom, katom i zgradom gdje žive prozvao njegova maloljetnog sina, poručujući da ‘dok tata peče kolače, sin pali zgrade po kvartu’

Izgleda da bi se Saša Vukić, poznati gastro influencer iz Karlovca, dobrano načekao da se ukloni ljaga s imena njegova maloljetnog djeteta, kojeg je netko očito s lažnog profila Mrtin Hućek etiketirao kao krivca za nedavni požar stana u susjedstvu, da se vodio onom otrcanom frazom: "Neka institucije pravne države rade svoj posao." Umjesto čekanja i sjedenja skrštenih ruku te odgovaranja na pozive brojnih prijatelja i znanaca, šokiranih optužbama na račun Vukićeva 15-godišnjeg sina, odlučio je "iskoristiti" popularnost svog projekta Sašina kuhinja, koji danas na Facebooku ima više od 850 tisuća pratitelja, i u deset godina prvi put umjesto recepta podijeliti dio iz svog privatnog života te u javnom apelu zatražiti pomoć za svoje dijete, tvrdeći kako on nema baš ništa s vatrom uzrokovanom petardama koje je netko 29. studenoga bacao na balkon stana u karlovačkoj četvrti Grabrik. U videoobjavi naveo je kako je ispod komentara na tekstove, kao i na profilu Sašine kuhinje, netko imenom i prezimenom, adresom, katom i zgradom gdje žive prozvao njegova maloljetnog sina, poručujući da "dok tata peče kolače, sin pali zgrade po kvartu", "on i njegovi prijatelji su krivci, bacio je mali delinkvent milijun petardi do sada", "mali razbija stakla i ubacuje petarde u stanove, a sada će on i njegov tata završiti u zatvoru". Kao da to nije bilo dovoljno, i susjedima Vukićevih počeo je slati poruke na Messenger.

Ključne riječi
Karlovac požar policija Tomislav Ramljak Saša Vukić

Komentara 1

Pogledaj Sve
ML
mladaklada
23:10 16.12.2025.

"Skrštenih ruku"? Ili prekriženih?

