Znamo tko je 'Mrtin Hućek' koji je odlučio uništiti naše dijete: 'Policija nije uopće željela čuti ime'

Izgleda da bi se Saša Vukić, poznati gastro influencer iz Karlovca, dobrano načekao da se ukloni ljaga s imena njegova maloljetnog djeteta, kojeg je netko očito s lažnog profila Mrtin Hućek etiketirao kao krivca za nedavni požar stana u susjedstvu, da se vodio onom otrcanom frazom: "Neka institucije pravne države rade svoj posao." Umjesto čekanja i sjedenja skrštenih ruku te odgovaranja na pozive brojnih prijatelja i znanaca, šokiranih optužbama na račun Vukićeva 15-godišnjeg sina, odlučio je "iskoristiti" popularnost svog projekta Sašina kuhinja, koji danas na Facebooku ima više od 850 tisuća pratitelja, i u deset godina prvi put umjesto recepta podijeliti dio iz svog privatnog života te u javnom apelu zatražiti pomoć za svoje dijete, tvrdeći kako on nema baš ništa s vatrom uzrokovanom petardama koje je netko 29. studenoga bacao na balkon stana u karlovačkoj četvrti Grabrik. U videoobjavi naveo je kako je ispod komentara na tekstove, kao i na profilu Sašine kuhinje, netko imenom i prezimenom, adresom, katom i zgradom gdje žive prozvao njegova maloljetnog sina, poručujući da "dok tata peče kolače, sin pali zgrade po kvartu", "on i njegovi prijatelji su krivci, bacio je mali delinkvent milijun petardi do sada", "mali razbija stakla i ubacuje petarde u stanove, a sada će on i njegov tata završiti u zatvoru". Kao da to nije bilo dovoljno, i susjedima Vukićevih počeo je slati poruke na Messenger.