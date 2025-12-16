Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO: Okitili kuću, a svima je natpis od lampica na ogradi zapeo za oko
U naselju Podvinje u Slavonskom Brodu vlasnici jednog doma odlučili su blagdansko ukrašavanje podići na kontroverznu razinu
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Tijekom božićnih i novogodišnjih dana kuća je zasjala lampicama uz natpis: "Znam Da vam Smeta", pri čemu su velika slova "ZDS" posebno istaknuta.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Time su, prema svemu sudeći, aludirali na poznati poklič "Za dom spremni".
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Uz to, svjetlećim dekoracijama oblikovali su i grb s prvim bijelim poljem, što dodatno pojačava političku i simboličku konotaciju ukrasa.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
Video sadržaj
MASTERCHEF
Selma preotela karticu od Barbare i dodatno zapaprila utrku do titule
Video sadržaj
POPUSTILI PRITISKU
Hrvatski navijači u koordiniranoj akciji odnijeli veliku pobjedu nad Fifom, evo o čemu se radi
UŽIVO IZ BIJELE KUĆE
Trump najavio obraćanje naciji
Video sadržaj
U hotelu Hilton Garden
Ovo su najbolji sportaši Grada Zagreba za 2025. godinu, rukometaši apsolutni rekorderi
1
/
Molimo vas pričekajte...