FOTO: Okitili kuću, a svima je natpis od lampica na ogradi zapeo za oko

U naselju Podvinje u Slavonskom Brodu vlasnici jednog doma odlučili su blagdansko ukrašavanje podići na kontroverznu razinu
U naselju Podvinje u Slavonskom Brodu vlasnici jednog doma odlučili su blagdansko ukrašavanje podići na kontroverznu razinu
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Tijekom božićnih i novogodišnjih dana kuća je zasjala lampicama uz natpis: "Znam Da vam Smeta", pri čemu su velika slova "ZDS" posebno istaknuta.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Time su, prema svemu sudeći, aludirali na poznati poklič "Za dom spremni".
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Uz to, svjetlećim dekoracijama oblikovali su i grb s prvim bijelim poljem, što dodatno pojačava političku i simboličku konotaciju ukrasa.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
