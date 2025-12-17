Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 212
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
DRŽAVA DIŽE TROŠARINU

Loše vijesti za pušače: Stiže novo poskupljenje cigareta, evo od kada i koliko bi mogle rasti cijene

Pušenje
Foto: Borna Filic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
17.12.2025.
u 21:00

Ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović istaknuo je kako takva odluka ne predstavlja neuobičajen potez. Prema njegovim riječima, povećanje trošarina redovito se razmatra svake godine, osobito u kontekstu usklađivanja s europskim propisima.

Pušače od početka nove godine očekuju loše vijesti. Država planira povećanje trošarina na cigarete, duhan, e-tekućine i grijane duhanske proizvode, u prosjeku do deset posto, što bi se moglo izravno odraziti na cijene u trgovinama.

Ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović izjavio je za Dnevnik.hr da se ne radi o neuobičajenoj mjeri, već o redovitom usklađivanju s europskim trošarinskim propisima. Naglasio je kako je Hrvatska trenutačno na europskom minimumu te da je povećanje nužno. Specifična trošarina na tisuću cigareta raste na 59 eura, a minimalna na 130 eura.

Ekonomski analitičar Luka Brkić upozorio je za Dnevnik.hr da će proizvođači i trgovci povećani porezni teret vjerojatno prebaciti na krajnje potrošače, što znači rast maloprodajnih cijena. Iako konačni iznosi još nisu poznati, očekuje se da će poskupljenje osjetiti upravo kupci. Među građanima, međutim, prevladava stav da poskupljenje neće značajno utjecati na navike pušača. Stipe je za Dnevnik.hr izjavio da ne namjerava prestati pušiti te da ovakve mjere smatra prije svega načinom punjenja državnog proračuna, a ne učinkovitom javnozdravstvenom politikom. Slično razmišlja i Paula, koja smatra da će oni koji već puše nastaviti kupovati cigarete unatoč višim cijenama. Danijel je pak za Dnevnik.hr rekao da će dio građana možda kratkoročno negodovati, ali da će se ubrzo vratiti uobičajenim navikama.

Ipak, dio građana izražava zabrinutost zbog mogućih negativnih posljedica. Snježana je upozorila da bi znatno poskupljenje moglo potaknuti kupnju cigareta s ilegalnih ili sumnjivih tržišta, što bi, prema njezinu mišljenju, moglo imati dodatne štetne posljedice za zdravlje. Na slične rizike upozoravaju i predstavnici poslodavaca. Glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić istaknuo je za Dnevnik.hr kako je važno da se povećanje trošarina provodi postupno. Naglasio je da istraživanja pokazuju kako nagli i veliki rast trošarina može dovesti do jačanja crnog tržišta i ilegalne nabave duhanskih proizvoda. Unatoč tim upozorenjima, država s novim povećanjem trošarina u idućoj godini planira ostvariti dodatne prihode u iznosu od oko 129 milijuna eura.
Plenković otkrio kada kreće isplata dodatka za umirovljenike: Za to je izdvojeno 217 milijuna eura
Ključne riječi
cijene pušenje duhanski proizvodi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!