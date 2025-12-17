Pakao u Pokrovsku: Elitnu rusku diviziju Ukrajinci 'melju' kod Pokrovska

Nakon teških gubitaka koje su ruske snage pretrpjele prilikom zauzimanja većeg dijela Pokrovska i susjednog Mirnohrada u istočnoj ukrajinskoj Donjeckoj oblasti prošlog mjeseca, ruska Zapovjedna skupina “Centar” u borbu je uvela svoju pričuvu – elitnu 76. gardijsku zračno-desantnu diviziju.

No, iako brojčano slabije i prisiljene na povlačenje iz urbanih dijelova Pokrovska i Mirnohrada, ukrajinske snage iz sastava 7. korpusa brzog odgovora bile su spremne dočekati ruska pojačanja. Prema tvrdnjama ukrajinske strane, upravo je taj korpus posljednjih dana nanio izuzetno teške gubitke 76. gardijskoj diviziji, koju se u ruskoj vojsci smatra jednom od najspremnijih, prenosi Euromaidan press .

Koliki su stvarni ruski gubici kod Pokrovska?

Ukrajinski Glavni stožer objavio je da je samo 11. prosinca zabilježeno oko 1.400 poginulih i ranjenih ruskih vojnika. Istog dana zapovjednik ukrajinskih Snaga besposadnih sustava Robert Brovdi naveo je kako se većina tih gubitaka odnosi upravo na pripadnike 76. gardijske zračno-desantne divizije. Prema njegovim riječima, ukrajinski operateri dronova toga su dana eliminirali najmanje 505 ruskih vojnika. Brovdi je ustvrdio kako je Rusija u borbe kod Pokrovska ubacila “glavnu pričuvu za Donbas”, postrojbu koja je, prema prvotnim planovima, trebala sudjelovati u ofenzivi prema Zaporižji. “Sada se upravo ta ‘elitna’ divizija troši i melje na ovom bojištu”, poručio je. Prema njegovim procjenama, ukrajinske snage mogle bi svakodnevno onesposobiti cijelu rusku bojnu iz sastava 76. divizije. Jedna bojna broji nekoliko stotina vojnika, a sama divizija navodno ima i do 15 bojni.

Official Pokrovsk Defense Update, Dec 16



On the approaches to Pokrovsk & Myrnohrad, Air Assault Forces, Marines, FPV drone units, SSO, Navy, National Guard, Police, and chaplains coordinate to stop enemy advances.



📊 Enemy losses last week: 446 troops — up 30 % as full reserves… pic.twitter.com/onFzhRHd5h — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) December 16, 2025

Novi izvještaji o gubicima

Pet dana kasnije, u utorak, 7. korpus brzog odgovora objavio je kako je u jednom danu naneseno još 446 ruskih gubitaka, pri čemu se, prema njihovim navodima, većinom radilo o poginulim pripadnicima 76. gardijske divizije. Ukrajinci povećanje ruskih gubitaka povezuju s potpunim angažmanom operativne pričuve, odnosno triju pukovnija spomenute zračno-desantne divizije. 76. gardijska divizija do tada se nalazila u pričuvi na okupiranom području Zaporiške oblasti, a u borbe kod Pokrovska uključena je tek nakon što su ruske snage uspjele ući u središte grada. Ukrajinska strana to tumači kao znak da je ruska vojska iscrpila raspoložive snage u prethodnim napadima te sada mora nadoknađivati gubitke povlačenjem elitnih postrojbi s drugih dijelova bojišta.

Rizičan potez ukrajinskog zapovjedništva

Treba naglasiti da samo postojanje ruske pričuve ne predstavlja slabost. S druge strane, Ukrajina je nakon protuofenzive kod Kupjanska, oko 160 kilometara sjeverno, imala vrlo ograničene pričuve. Upravo je manjak svježih snaga bio jedan od razloga zbog kojih ukrajinska vojska nije dugoročno uspjela zadržati Pokrovsk i Mirnohrad.

Ipak, ukrajinsko zapovjedništvo povuklo je rizičan, ali očito promišljen potez. Dio 95. zračno-desantne brigade prebačen je iz Sumske oblasti na istok zemlje kako bi ojačao 7. korpus brzog odgovora. Taj manevar omogućio je Ukrajincima da se učinkovitije suprotstave dolasku 76. gardijske divizije. Trenutačno ruski padobranci pokušavaju napredovati cestama oko Pokrovska s ciljem napada prema selu Hrišine, nekoliko kilometara sjeverozapadno od grada. Ukrajinske snage odgovaraju intenzivnom uporabom topništva i FPV dronova, nastojeći presjeći pravce napredovanja.

Foto: Institute for the Study of War

Rat iscrpljivanja i ruska brojčana prednost

Selo Hrišine zasad se drži, no iskustvo Pokrovska i Mirnohrada pokazuje da se situacija može brzo promijeniti. Prema nekim procjenama, ruska strana na ovom dijelu bojišta ima i do pet puta više ljudstva od ukrajinskih snaga. Ruska taktika oslanja se upravo na tu prednost. Vojni analitičari ovu metodu opisuju kao strategiju “tisuću ugriza”, pri čemu male pješačke skupine traže slabe točke u ukrajinskoj obrani, često razmaknute i do kilometar. Nakon probijanja, slijedi brzo ubacivanje dodatne pješadije i bespilotnih letjelica. Upravo takvim pristupom ruske snage postupno su ovladale Pokrovskom i Mirnohradom, a sličan scenarij pokušavaju ponoviti i sjevernije. Hoće li 76. gardijska zračno-desantna divizija izdržati tempo gubitaka i ostati borbeno sposobna, ostaje otvoreno pitanje.