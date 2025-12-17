Naši Portali
BOŽIĆNI KONCERT

Zbor 'Otvorena srca' i Klapa 'Staro vino' oduševili bečku publiku

Foto: Snježana Herek
1/4
Autor
Snježana Herek
17.12.2025.
u 17:37

Koncertom je dirigirao Splićanin s bečkom adresom Giuseppe Terza, koji je inače ravnatelj ženskog zbora “Otvorena srca”.

Ženski Zbor “Otvorena srca” i ove je godine održao svoj tradicionalni Božićni koncert. Ovaj put u svom sjedištu, Hrvatskom centru gradišćanskih Hrvata u Beču, a u goste su pozvali Klapu “Staro vino” iz Gradišća. Dvorana je bila dupkom puna, a na programu su bile gradišćanske i hrvatske božićne pjesme i poznati svjetski božićni evergreeni. Koncertom je dirigirao Splićanin s bečkom adresom Giuseppe Terza, koji je inače ravnatelj ženskog zbora “Otvorena srca”. Terza je kao dirigent poznat ne samo u Beču i Austriji nego i mnogo šire, jer dirigira ne samo na nastupima Zborova nego i raznih Orkestara.

“Ovo je već 10. Božićni koncert - Otvorenih srca - pod mojim ravnanjem. Zbor je dugo godina bio Mješovit zbor, a s pojavom korone i zabrane skupnih nastupa i vježbanja, članovi su se osipali, tako da su sada samo žene članice Zbora. Zato je bilo danas lijepo pomiješati i muške glasove članova Klape - Staro vino - s ženskim, i kako sam vidio brojna je publika uživala “, rekao je za Večernji list dirigent Terza, koji je uspostavio sjajnu interakciju s publikom, koja je također zajedno s pjevačima pjevala božićne pjesme. Ovaj uspješan dirigentski nastup Terze nije bio slučajan. Nedavno se je proslavio i dirigirajući muškim Zborom “Trogirsku misu” (Messa Pastorale) Giuseppea Bozzotija, skladanu za solo tenor i bas, muški zbor i orgulje, u bečkoj župnoj crkvi “Stari Ottakring”. “Bila je to premijerna izvedba. Posebno me veseli da je Trogirska misa izvedena u Beču.

Inače već više od 140 godina odjekuje trogirskom katedralom u božićno vrijeme, kao simbol mira, nade i tihe radosti, koja prati Kristovo rođenje”, rekao nam je Giuseppe Terza. I kako je pastoralna melodika “Trogirske mise” bila putokaz prema tihoj poruci Adventa, tako je tradicionalni Božićni koncert gradišćanskohrvatskog Zbora “Otvorena srca” i Klape “Staro vino” iz Gerištofa u Gradišću, na čijem je čelu poznati glazbenik, gradišćanski Hrvat Feri Fellinger, svojim čarobnim glazbenim ozračjem bio putokaz prema predstojećem Božiću. Kroz program koncertne večeri sjajno je vodila pjesnikinja Maja Epp, nekadašnja predsjednica Zbora “Otvorena srca”, koja se je potrudila da u najavi o svakoj pjesmi nešto znakovito kaže, i to dvojezično, na hrvatskom i njemačkom jeziku, jer je na koncertu bilo i gostiju koji ne znaju hrvatski.

Koncert je završio zajedničkim nastupom Zbora i Klape, uz burno odobravanje razdragane publika, koja je na kraju, tražila i dobila, još jedan glazbeni dodatak. “Koncert je bio izuzetno dobro posjećen i dvorana je bila puna do posljednjeg mjesta. Posebno me veseli da je Klapa “Staro vino” uveličala ovu svečanost”, rekla nam je Epp. Nakon koncerta organizatori su pozvali goste na božićni domjenak. Na ponudi su bili hrvatski specijaliteti, uključujući neizostavne božićne kolačiće i kekse, kao i poznata gradišćanska vina.

