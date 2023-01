EMSC otkrio iznenadni razlog kašnjenja s obavijesti: 'Oživljavali smo ga'

Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC) postalo je prvo mjesto za brojne Hrvate da provjere jačinu potresa. Stoga ni ne čudi da su im Hrvati pohrlili jutros kad se dogodio potres jačine 2.9 s epicentrom devet kilometara sjeverno od Zagreba. No, mnoge je iznenadilo to što je EMSC kasnio s obavijesti. Nije trebalo dugo čekati da se EMSC ispriča za to i otkrije koji je bio razlog kašnjenja.

To our friends and users in #Zagreb. When the latest #earthquake shook the city 40 min ago, we were just resuscitating our Twitter bot which had decided to take its week-end off! That explains the delay in our publication! Sorry about this