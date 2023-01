EMSC: Probili ste rekord. Nikad nismo dobili toliko prijava za takav potres; Dobili poziv da otvore ured u RH

Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC) postalo je prvo mjesto za brojne Hrvate da provjere je li ono što su upravo osjetili potres ili pak nešto drugo. Organizacija za koju su rijetki znali prije potresa u Zagreba 2020. godine predstavlja svojevrsnu riznicu prvih informacija u trenucima straha i nesigurnosti. Stoga ni ne čudi da su im Hrvati pohrlili jutros kad se dogodio potres jačine 2.9 s epicentrom devet kilometara sjeverno od Zagreba.

Europski mediteranski seizmološki centar objavio je na Twitteru da su građani oborili rekord po broju dojava koje su poslali nakon potresa, ali su se i ispričali zbog kašnjenja obavijesti.

To our friends and users in #Zagreb. When the latest #earthquake shook the city 40 min ago, we were just resuscitating our Twitter bot which had decided to take its week-end off! That explains the delay in our publication! Sorry about this