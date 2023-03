Policija objavila detalje uhićenja muškarca koji je pobjegao s Rebra: Bit će mu pružena liječnička pomoć

Petog dana nakon što je pobjegao iz KBG Zagreb uhićen je muškarac (42) koji je prije pet dana pobjegao iz zdravstvene ustanove, izvještava PU Zagrebačka. Uhićen je oko 17:20 sati na Medveščaku na Ksaverskoj cesti u ugostiteljskom objektu. Iz policije su dodali kako će mu nakon uhićenja biti pružena liječnička pomoć.

Pretpostavlja se kako se radi o Srđanu Martinoviću, muškarcu koji je ranije danas zvao medije te im iznostio svoju verziju postupanja policije i bijega iz bolnice, iz koje se namjeravao zaputiti u Ukrajinu. ''Zadržali su me 12 sati na triježnjenju. Prebacili su me u Zagreb i u policijsku postaju i tamo sam progutao tri žileta. Prebacili su me u bolnicu Rebro gdje sam bio dva dana. Pišu da sam pobjegao iz prizemlja, to nije istina, skočio sam s drugog kata i strgane su mi obje noge. Oporavljam se i bježim'' rekao je tada Martinović za 24sata.

Iz policije i dalje navode kako je muškarac bio smješten u prizemlju zgrade, a pobjegao je kada se, zbog dolaska liječnika u vizitu, policijski službenik nalazio u hodniku ispred bolničke sobe.

Podsjetimo, policija je u petak izvijestila kako je muškarac, uhićen zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela vezanih uz imovinske delikte, pobjegao iz bolnice. Odmah su demantirali i medijske natpise da se radi o višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu, a isto je demantirao i Martinović u svojim medijskim istupima.

''Nisam ja Srđan Mlađan, s njim nemam veze i nije bilo nikakve panike u bolnici. Iskoristio sam trenutak kad policajci nisu bili u sobi i pobjegao sam. Sve za što me terete je laž, dodijelili su mi nekakvu odvjetnicu po službenoj dužnosti, sve je namješteno. Nevin sam. U bijegu sam, normalno da jesam. Neću se predati da dođu ne znam ni ja šta'' istaknuo je.

