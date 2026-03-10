Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VOZAČI ZATEČENI UMORNI, DROGIRANI, S TUĐIM KARTICAMA...

Policija pojačano provjeravala dvije kategorije vozila: Naplatili više od 118 tisuća eura kazni

MUP
Autor
Lorena Posavec
10.03.2026.
u 19:11

Za utvrđene prekršaje u prometu policijski službenici izdali su 55 prekršajnih naloga

Zbog intenzivnog tranzitnog prometa teretnih automobila i autobusa na cestovnim pravcima kroz Hrvatsku, policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije proveli su pojačani nadzor teretnih automobila i autobusa na graničnom prijelazu Karasovići. Pojačane mjere nadzora provodili su od 24. veljače do 1. ožujka 2026. godine, a ukupno je kontrolirano 29 teretnih automobila i autobusa.

Utvrđena su sljedeća kršenja propisa:
- 43 manipulacije podacima tahografskih uređaja (prikrivanje i tajenje podataka, vožnja na tuđu karticu)
- 12 prekoračenja propisanog vremena vožnje mobilnog radnika
- 1 vozač pozitivan na drogu kokain, koji je ujedno odbio liječnički pregled te vađenje krvi i urina radi analize
- 2 prekršaja vožnje bez ugrađenog tahografskog uređaja u vozilu
- 4 prekršaja vožnje bez propisanog broja tahografskih listića
- 2 vozača zatečena su u prekršaju prekoračenja dozvoljene mase i osovinskog opterećenja
- 1 vozač upravljao je umoran u tolikoj mjeri da nije bio sposoban sigurno upravljati vozilom
- 4 neispravna vođenja evidencija aktivnosti mobilnih radnika
- 4 nepropisna vođenja odmora mobilnih radnika
- 4 tehničke neispravnosti vozila

Za utvrđene prekršaje u prometu policijski službenici izdali su vozačima i pravnim osobama, vlasnicima prijevozničkih tvrtki 55 prekršajnih naloga. Ukupno je naplaćeno 118.654,95 eura kazni. - Policija će nastaviti pojačano nadzirati tranzitni promet kroz Republiku Hrvatsku te i na taj način preventivno utjecati na sigurnost cestovnog prometa, navodi MUP u priopćenju.

Ovo su cijene goriva koje ćete danas plaćati, dio vozača posebno pogođen
Ključne riječi
autobusi automobili teretna vozila nadzor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!