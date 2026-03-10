Policija pojačano provjeravala dvije kategorije vozila: Naplatili više od 118 tisuća eura kazni

Zbog intenzivnog tranzitnog prometa teretnih automobila i autobusa na cestovnim pravcima kroz Hrvatsku, policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije proveli su pojačani nadzor teretnih automobila i autobusa na graničnom prijelazu Karasovići. Pojačane mjere nadzora provodili su od 24. veljače do 1. ožujka 2026. godine, a ukupno je kontrolirano 29 teretnih automobila i autobusa.

Utvrđena su sljedeća kršenja propisa:

- 43 manipulacije podacima tahografskih uređaja (prikrivanje i tajenje podataka, vožnja na tuđu karticu)

- 12 prekoračenja propisanog vremena vožnje mobilnog radnika

- 1 vozač pozitivan na drogu kokain, koji je ujedno odbio liječnički pregled te vađenje krvi i urina radi analize

- 2 prekršaja vožnje bez ugrađenog tahografskog uređaja u vozilu

- 4 prekršaja vožnje bez propisanog broja tahografskih listića

- 2 vozača zatečena su u prekršaju prekoračenja dozvoljene mase i osovinskog opterećenja

- 1 vozač upravljao je umoran u tolikoj mjeri da nije bio sposoban sigurno upravljati vozilom

- 4 neispravna vođenja evidencija aktivnosti mobilnih radnika

- 4 nepropisna vođenja odmora mobilnih radnika

- 4 tehničke neispravnosti vozila

Za utvrđene prekršaje u prometu policijski službenici izdali su vozačima i pravnim osobama, vlasnicima prijevozničkih tvrtki 55 prekršajnih naloga. Ukupno je naplaćeno 118.654,95 eura kazni. - Policija će nastaviti pojačano nadzirati tranzitni promet kroz Republiku Hrvatsku te i na taj način preventivno utjecati na sigurnost cestovnog prometa, navodi MUP u priopćenju.