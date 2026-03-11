Naši Portali
Najnovije vijesti
HITNA SJEDNICA UN-a

Vijeće sigurnosti UN-a saziva izvanredni sastanak zbog eskalacije sukoba u Libanonu

VL
Autor
Mirna Puklin Vucelić/Hina
11.03.2026.
u 04:00

Među skupinama koje podupiru Iran su Hezbollah u Libanonu i Huti u Jemenu.

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održat će u srijedu izvanredni sastanak o borbama u Libanonu, dok rat potresa Bliski istok. Vijeće UN-a trebalo bi se sastati u 10 sati (14 GMT) u New Yorku.

Diplomati su kazali da također očekuju glasanje o nacrtu rezolucije koju je predstavio Bahrein u ime članica Vijeća za suradnju u Zaljevu (GCC). 

Zaljevske države i dalje se suočavaju s raketnim napadima i napadima dronovima iz Irana. Nacrt rezolucije poziva na trenutačni prekid iranskih napada na zemlje Zaljeva i druge susjedne zemlje, kao i na prekid korištenja posredničkih skupina.

Među skupinama koje podupiru Iran su Hezbollah u Libanonu i Huti u Jemenu. Hezbollah je ponovno počeo raketirati Izrael prije otprilike tjedan dana, kao odgovor na izraelsko ubojstvo iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija, što je potaknulo velike izraelske napade u Libanonu.
Libanon Bliski istok Iran UN vijeće sigurnosti

SI
sisavac
06:04 11.03.2026.

Prvo treba reći da izrael nije povukao vojsku iz južnog libanona, pa da izrael nije prekinuo napade na libanon uopće. Onda pojasniti kako se formira vlast u libanonu, da nema veze kolko glasova dobije koja stranka, ima osiguran broj u parlamentu, pozicije u vladi... Znači, hezbolah na izboru dobije 2 puta više glasova od svih, a u parlamentu je treća stranka po broju zastupnika.... Pričate i demokraciji, a izokrećete je. Kad su zadnji izbori u palestini bili... Koga abas predstavlja, već 12 godina nakon prestanka mandata...

