Vijeće sigurnosti UN-a saziva izvanredni sastanak zbog eskalacije sukoba u Libanonu

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održat će u srijedu izvanredni sastanak o borbama u Libanonu, dok rat potresa Bliski istok. Vijeće UN-a trebalo bi se sastati u 10 sati (14 GMT) u New Yorku.

Diplomati su kazali da također očekuju glasanje o nacrtu rezolucije koju je predstavio Bahrein u ime članica Vijeća za suradnju u Zaljevu (GCC).

Zaljevske države i dalje se suočavaju s raketnim napadima i napadima dronovima iz Irana. Nacrt rezolucije poziva na trenutačni prekid iranskih napada na zemlje Zaljeva i druge susjedne zemlje, kao i na prekid korištenja posredničkih skupina.

Među skupinama koje podupiru Iran su Hezbollah u Libanonu i Huti u Jemenu. Hezbollah je ponovno počeo raketirati Izrael prije otprilike tjedan dana, kao odgovor na izraelsko ubojstvo iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija, što je potaknulo velike izraelske napade u Libanonu.