NOVA PLOVILA

Obalna straža preuzela još dvije brodice 'Modrulj'

Split: Svečana primopredaja gumenih brodica "Modrulj"
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Autor
Slavica Vuković
10.03.2026.
u 20:14

Plovila hrvatske proizvodnje vrijedna su 2,9 milijuna eura, služit će nadzoru ribarstva i obrani na Jadranu

Dvije novoizgrađene gumene brodice "Modrulj" predane su Obalnoj straži danas u vojarni "Admiral flote Sveto Letica – Barba" u splitskoj Lori. Nabava novih plovila za potrebe nadzora morskog ribarstva i za potrebe obrane nastavak je suradnje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i MORH-a. Na svečanoj primopredaji bili su ministar obrane Ivan Anušić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid. Brodice su duge po 15 metara, hrvatski su proizvod, izgrađene i opremljene u brodogradilištu "Shadow Nautics" u Šibeniku, a investicija je vrijedna 2,9 milijuna eura. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić izrazio je zadovoljstvo preuzimanjem brodica izgrađenih u hrvatskom brodogradilištu.

– Vlada RH i Ministarstvo obrane kontinuirano ulažu u opremanje Hrvatske vojske, a cilj nam je do 2030. godine imati potpuno modernizirane Oružane snage. Cilj nam je i da domaće tvrtke što je moguće više sudjeluju u opremanju Hrvatske vojske. Hrvatsko more, hrvatsko kopno i hrvatsko nebo 2030. godine čuvat će najmoderniji borbeni sustavi zapadne tehnologije, najavio je ministar Anušić. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić rekao je kako ovim činom potvrđuju izvrsnu suradnju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva s Ministarstvom obrane. Plovila su nabavljena u okviru aktualnog Programa za ribarstvo i akvakulturu.

– Obalna straža 60% svojih vremenskih aktivnosti na brodovima provodit će u nadzoru morskog ribolova. Ovo je potvrda snažnog suvereniteta Republike Hrvatske na Jadranu – naveo je Vlajčić i istaknuo kako ćemo sada lakše kontrolirati i najudaljenije točke na Jadranu, poput Palagruže, čiji je svjetioničar nedavno upozorio na učestali krivolov. Nakon preuzimanja ove dvije brodice Obalna straža u svom sastavu ima ukupno šest gumenih brodica "Modrulj". 

Prvi ročnici stigli na vojnu obuku, otac jednog: 'Ponosan sam na njegovu odluku'
Ključne riječi
obalna straža brodice Modrulj

