JESU LI KRIVA OPTUŽNA VIJEĆA ILI VKS?

Žalbeni postupak je 2025. na Visokom kaznenom sudu prosječno trajao 485 dana

VL
Autor
Ivana Jakelić
10.03.2026.
u 20:35

U slučaju Ivana Čehoka žalbena sjednica bila je prije godinu dana, a slučaj Branimira Glavaša po nalogu Vrhovnog suda, mora biti okončan do kraja ožujka

Da u Hrvatskoj sudski postupci traju dugo i ptice na grani znaju. Zašto je tome tako, pitanje je čiji odgovor ovisi o tome koga pitate. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije zaključilo je da je problem u tzv. legalnoj opstrukciji obrane te činjenici da je obrana tijekom sjednica optužnog vijeća ulagala žalbe na sudske odluke, čime je po stavu Ministarstva "pripomogla" da od podizanja do potvrđivanja optužnice, pogotovo u složenim predmetima, prođu godine.

Legitimno pravo obrane

Obrana pak smatra da su žalbe njihovo legitimno i zakonsko pravo te da o njima ne odlučuju one već Visoki kazneni sud (VKS) koji o pojedinim žalbama odlučuje mjesecima pa i godinama. Taj je prijepor Ministarstvo pravosuđa za sada presjeklo "preko koljena" tako da je, zanemarivši sve prigovore Hrvatske odvjetničke komore (HOK) 13. izmjenama Zakona o kaznenom postupku (ZKP), izbacilo stranke s optužnih vijeća. U malo manje od mjesec dana primjene novog ZKP-a nastao je pravni kaos, tijekom kojeg se ubrzalo potvrđivanje optužnica, no neriješena pravna problematika prebacila se na raspravni dio postupka. To sigurno neće dovesti do ubrzanja sudskih postupaka, koji su, kako tvrdi Ministarstvo pravosuđa, bili intencija izmjena ZKP-a. No dok je analiza Ministarstva pravosuđa detektirala optužena vijeća uskim grlom kaznenog postupka, što se događa na VKS-u nisu analizirali.

Ključne riječi
žalbeni postupak suđenje visoki kazneni sud Branimir Glavaš Ivan Čehok

