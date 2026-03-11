Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RATNI PRORAČUN IZRAELA

Izrael povećava izdvajanja za obranu kako bi financirao rat protiv Irana

Israel's PM Netanyahu addresses the conference of Presidents of Major American Jewish Organisations
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
1/8
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
11.03.2026.
u 02:00

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar ranije je rekao da njegova zemlja ne planira beskonačan rat i da se savjetuje s Washingtonom o tome kada ga zaustaviti.

Izrael će donijeti poseban proračun od nekoliko desetaka milijardi šekela za dodatnu obrambenu potrošnju kako bi financirao zračni rat s Iranom, najavili su premijer Benjamin Netanyahu i ministar financija Bezalel Smotrich u zajedničkom priopćenju u utorak.

Smotrich je rekao da se kabinet sastaje u utorak navečer kako bi odobrio poseban ratni proračun. "Ovo nije trošak, već investicija", rekao je. Netanyahu je rekao da podaci pokazuju da je izraelsko gospodarstvo vrlo snažno unatoč tome što ratuje više od dvije godine.

Izraelski predsjednik Isaac Herzog u utorak nije ponudio vremenski okvir za završetak rata s Iranom. "Moramo duboko udahnuti i doći do konačnog rezultata", rekao je za njemački list Bild. Herzog je rekao da američki i izraelski napadi na Iran mijenjaju cijelu konfiguraciju Bliskog istoka. Branio je napade na iranska naftna postrojenja kako bi teheranski "ratni stroj" ostao bez novaca.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar ranije je rekao da njegova zemlja ne planira beskonačan rat i da se savjetuje s Washingtonom o tome kada ga zaustaviti.
Iranska revolucionarna garda odgovorila Trumpu: 'Mi smo ti koji će odrediti kraj rata'
Israel's PM Netanyahu addresses the conference of Presidents of Major American Jewish Organisations
1/39
Ključne riječi
proračun rat Izrael

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!