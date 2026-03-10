Naši Portali
ĐORĐE GARDAŠEVIĆ

'Poželjna rasprava je – znanstvena'

VL
Autor
Đorđe Gardašević, profesor ustavnog prava
10.03.2026.
u 16:55

Reakcija na tekst 'Ustav - medij za ideološki boj' autora g. Marinka Jurasića i njegovo referiranje na moja ranija tumačenja ustavnopravnih pitanja

U tekstu pod naslovom "Ustav – medij za ideološki boj", objavljenom u Večernjem listu (Obzor) 21. veljače 2026., autor g. Marinko Jurasić u dva se navrata referirao na moja ranija tumačenja određenih ustavnopravnih pitanja. U vezi s time, ovdje bih iznio nekoliko napomena. Prva autorova referenca odnosi se na moju tvrdnju kako je Ustavni sud u dopisu od 13. veljače, upućenom predsjedniku zagrebačke Gradske skupštine, g. Mateju Mišiću, iznio novi standard postupanja za slučajeve kada podnosi izvješća Saboru o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti (članci 125. al. 5. Ustava RH i čl. 104. Ustavnog zakona). Naime, tom je prilikom Ustavni sud utvrdio kako nema pretpostavki za pokretanje postupka, a predmet se odnosio na postupanje Vlade u vezi s organizacijom dočeka hrvatske rukometne reprezentacije 2. veljače.

Ključne riječi
Hrvatski sabor Matej Mišić Ustavni sud

